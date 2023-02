Gol liberatorio dopo quattro mesi: svelato il futuro di Lukaku

Romelu Lukaku entra dalla panchina e consegna una vittoria pesantissima all’Inter nel match d’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto. Il futuro del belga resta però in bilico

Romelu Lukaku risorge e trascina l’Inter nel primo round degli ottavi di Champions League a San Siro contro il Porto dell’ex Conceicao.

Il centravanti belga entra dalla panchina sostituendo un nervoso Dzeko e piazza la zampata che fa esplodere il ‘Meazza’ e tutto il popolo nerazzurro. L’ex Chelsea bissa la rete segnata su rigore sabato in campionato contro l’Udinese e torna a graffiare su azione dopo quasi quattro mesi. Un gol liberatorio e che potrebbe essere lo spartiacque per il prosieguo della stagione di Lukaku, finora frenato dagli infortuni dopo il suo ritorno la scorsa estate all’ombra della Madonnina. La conferma del bomber classe ’93 rimane in bilico, con la dirigenza di Viale della Liberazione che sta valutando l’opportunità o meno di rinnovare il prestito dal Chelsea per un’altra stagione. Non mancano i punti interrogativi sulla condizione fisica di ‘Big Rom’ che nei prossimi mesi si gioca il suo futuro con la maglia dell’Inter. Ausilio e Marotta non si sono sbilanciati al momento, rimandando tutto tra aprile e maggio.

Henry non ha dubbi su Lukaku: “Vuole restare all’Inter”

Un Lukaku all’altezza della situazione e vicino al rendimento della gestione Conte, ovviamente farebbe pendere la bilancia verso una permanenza ad Appiano Gentile nella rosa di Simone Inzaghi.

Bisognerà capire anche quali saranno le intenzioni del Chelsea, proprietario del cartellino del giocatore e che nell’estate 2021 sborso 115 milioni di euro per ripotarlo in Premier League. Sul destino di Lukaku si è espressa anche una voce autorevole come Thierry Henry, ex vice commissario tecnico del Belgio: “Abbiamo avuto una discussione, gli ho detto che avrebbe avuto difficoltà a giocare nel Chelsea a causa della filosofia tattica di Tuchel. E’ un profilo diverso dall’attaccante che cercava il tecnico tedesco – ha sottolineato l’ex fuoriclasse francese a ‘CBS Sports’ – Si adatterà al Chelsea e al gioco di Potter, cosa vorrà fare? Non credo che Lukaku voglia tornare a Londra, lui vuole restare all’Inter. Gli piace dov’è adesso, ha bisogno solo di giocare e ritrovare fiducia per ritornare di nuovo a fare la differenza“.