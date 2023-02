Dzeko furioso, Inzaghi lo perdona: “E’ scattato in piedi al gol di Lukaku”

L’Inter vince di misura contro il Porto nel primo round degli ottavi di Champions League. L’analisi in conferenza stampa di Simone Inzaghi e Sergio Conceicao

L’Inter ringrazia Romelu Lukaku che torna a segnare su azione dopo quasi quattro mesi con la maglia nerazzurra.

Il belga prende il tempo a capitan Pepe (praticamente perfetto fino a quel momento) e con la sua zampata fa letteralmente esplodere la San Siro nerazzurra. Il pubblico del ‘Meazza’ ai piedi dell’ex Chelsea, al gol più importante finora della sua stagione. Lukaku risorge e ritrova il sorriso: la notte di Champions League contro il Porto può fare da spartiacque alla stagione fin qui travagliata di ‘Big Rom’. “Come ho visto Lukaku? E’ stata una bella vittoria, anche chi è entrato della panchina ha fatto molto bene. Siamo stati aggressivi e abbiamo usato la testa – ha sottolineato in conferenza stampa Simone Inzaghi – E’ una vittoria meritata per quello che si è visto in campo. Abbiamo un lieve vantaggio, ma questo è solo il primo round. Il Porto è una squadra esperta, di livello internazionale, al ritorno sarà molto complicato”.

Inter-Porto, Conceicao: “Non siamo venuti a Milano per visitare il Duomo”

Lukaku è stato sommerso dall’affetto del pubblico interista e dall’abbraccio dei compagni al momento del gol decisivo, rimpiazzando dopo un’ora di gioco uno spento e nervoso Dzeko.

Il bosniaco stavolta ha steccato e non ha gradito affatto la sostituzione nella ripresa, mentre nel primo tempo aveva battibeccato in modo piuttosto plateale con Onana. Inzaghi butta acqua sul fuoco e perdona l’ex Roma: “Anche io mi arrabbiavo quando uscivo (ride, ndr), sono cose che succedono a questi livelli. Mi basta vedere com’è scattato in piedi al gol di Lukaku. Per noi ha fatto tantissimo in questi 18 mesi”.

Dall’altra parte della barricata, l’amico e collega Sergio Conceicao accetta il risultato e sbollisce solo in parte le tensioni della partita: “Il risultato è giusto, abbiamo sofferto negli ultimi dieci minuti dopo l’espulsione. Non so se il secondo giallo di Otavio sia giusto, valutate voi. Forse poteva essere ammonito anche Lautaro Martinez che avrebbe saltato il ritorno – le parole del tecnico dei ‘Dragoes’ dalla sala stampa di San Siro – L’Inter ha giocato bene, ma viste le occasioni che abbiamo creato potevamo portare a casa anche un risultato diverso. Siamo mancati dentro l’area nei momenti decisivi. Le scelte iniziali? Non siamo venuti qua per visitare il Duomo… Chi è partito per Milano era in grado di giocare”.