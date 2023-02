Ausilio parla chiaro: “Lukaku è in debito. Thuram, questione del Borussia” | VIDEO CM.IT

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato del futuro di Lukaku e dell’interesse per Marcus Thuram

Lukaku sarà protagonista del finale di stagione, per il futuro suo come per quello di Thuram non è ancora il momento. Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato anche del bomber belga a margine di ‘UNITED For Ukraine’, evento a sostegno della popolazione Ucraina.

Il dirigente è partito proprio da Lukaku: “Lo vedo bene, sta migliorando, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. E’ un giocatore che ha voglia di dimostrare tutto quello che ha da dare. Sa benissimo di essere in debito, non tanto per una cattiva volontà ma perché è stato infortunato che lo ha tenuto lontano ed è stato davvero molto pesante. Per quanto riguarda la sua voglia, la sua determinazione, quello che sto vedendo in questi giorni mi fa stare tranquillo. Sono sicuro che nella seconda parte di stagione, quella più importante, sarà un Lukaku all’altezza”.

Calciomercato Inter, da Lukaku a Thuram: parla Ausilio

Ausilio prova a dribblare le domande sul futuro: “Lukaku deve fare quel che sta facendo da qualche mese. Si sta preparando bene ed è concentrato solo sul campo. È presto ora per parlare di futuro: pensiamo al campo, alla Champions e al Porto. Ci sono ancora tanti obiettivi e Lukaku deve essere protagonista per questi obiettivi”.

Sempre in tema futuro si parla anche di Thuram con il Borussia Monchengladbach che ha ufficializzato il suo addio a zero a fine stagione: “E’ una cosa del Borussia. Come detto in questo momento di mercato non parlo. Siamo concentrati sugli obiettivi di campo: per il mercato c’è tempo e non è questo il momento di parlarne”.