Semplici-Spezia, firma a ore: tutti i dettagli | CM.IT

Sarà il tecnico toscano il sostituto di Gotti sulla panchina dei liguri. Intesa raggiunta in 48 ore, l’ex Spal e Cagliari è sempre stato la prima scelta

Solo conferme su Leonardo Semplici come nuovo allenatore dello Spezia. Come raccontato nei giorni scorsi, infatti, il tecnico ex Spal e Cagliari è sempre stato la prima scelta dei liguri per prendere il posto dell’esonerato Luca Gotti. L’intesa per un contratto fino a giugno, con rinnovo in caso di salvezza, è stata quindi immediata.

In circa 48 ore le parti hanno raggiunto un accordo soddisfacente, che verrà ufficializzato nelle prossime ore. La firma del tecnico è attesa così in giornata. Sarà lui, come detto, a guidare lo Spezia contro l’Udinese in campionato, con l’obiettivo di risollevare una squadra reduce da una serie di risultati negativi. Curiosità: Semplici ha rifiutato nelle scorse settimane la Salernitana del presidente Iervolino, proprio perché aspettava la chiamata definitiva dello Spezia.

Semplici riparte dallo Spezia un anno e mezzo dopo l’addio al Cagliari, che la stagione prima – sempre da subentrato – aveva condotto alla salvezza. Nella sua carriera da allenatore, iniziata in Eccellenza, ha vinto diversi campionati lasciando il segno soprattutto alla Spal, condotta dalla Lega Pro alla Serie A.