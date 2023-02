Lo Spezia si affida a Semplici: ecco quando ci sarà l’annuncio | CM.IT

Lo Spezia è pronto ad affidare la panchina a Leonardo Semplici: dettagli sistemati, l’annuncio nei prossimi giorni

In campo contro la Juventus con Fabrizio Lorieri in panchina, lo Spezia è pronto ad affidarsi a Leonardo Semplici.

E’ l’ex Spal e Cagliari il prescelto per prendere il posto di Luca Gotti, esonerato dopo il pareggio 2-2 contro l’Empoli. Gli appena 20 punti in classifica hanno spinto la società ligure a decidere per il cambio di guida tecnica. Via Gotti, con il suo vice Lorieri che ne ha preso il posto quest’oggi contro la Juventus.

Un avvicendamento temporaneo, in attesa che si perfezionasse l’accordo con Semplici. L’intesa tra le parti c’è da tempo, occorreva sistemare alcuni dettagli con i collaboratori dell’allenatore. Trattativa definita comunque, con l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare entro martedì.

Calciomercato Spezia, panchina a Semplici i dettagli

Sarà quindi Leonardo Semplici ad avere il compito di guidare lo Spezia alla salvezza in questa parte finale di stagione.

I liguri sono attualmente quartultimi, con tre lunghezze di vantaggio sul Verona e la zona B. Un margine non tranquillizzante che dovrà essere rimpinguato nelle prossime giornate. Lo Spezia ha vinto la sua ultima partita il 15 gennaio in casa del Torino, riuscendo poi a conquistare appena un punto nelle ultime quattro partite. Il Verona ha potuto così recuperare ben sette lunghezze con un ruolino di due vittorie e due pareggi.