Fonseca e la frecciata a Pioli: “Il mio Milan sarà diverso”

Il Milan sarà impegnato nei prossimi giorni nella tournée negli Stati Uniti: il messaggio di Fonseca e il confronto con il precedessore Pioli

Test di lusso questa notte per il Milan nella tournée negli Stati Uniti, dove la squadra rossonera sfiderà prima il Manchester City e successivamente le due grandi di Spagna Real Madrid e Barcellona.

Si inizia in quel di New York con i campioni d’Inghilterra allenati da Guardiola, con Paulo Fonseca che dovrà fare ancora a meno di diversi big tra cui spicca il nuovo acquisto Alvaro Morata. ‘Diavolo’ rimaneggiato, ma con la voglia di ben figurare di fronte al blasonato avversario. Fonseca si aspetta dei segnali di crescita in vista della nuova stagione e intanto manda dei messaggi chiari sulla filosofia del suo Milan: “Posso garantirvi al 100% che vedrete una squadra offensiva e in grado di dominare le partite. Che recupera molto velocemente il pallone e rende orgogliosi i propri tifosi”, ha sottolineato l’ex tecnico di Lille e Roma nella conferenza stampa pre partita.

Milan, il messaggio è chiaro: Fonseca cancella Pioli

Fonseca non risparmia una frecciata al predecessore Pioli: “Rispetto alla passata stagione difenderemo diversamente. Non voglio fare confronti, ma sarà un Milan diverso. Sotto questo aspetto dovremo migliorare se vogliamo vincere“.

Sulle insidie della Serie A, campionato che Fonseca ritrova dopo l’esperienza alla Roma terminata nell’estate del 2021: “Nelle ultime stagioni le partite sono cambiate molto. In Italia non è diverso, sono stato in Francia per due anni ma vedo alcune differenze. L’altro giorno ho visto una partita del Como neopromosso: offensivamente sono molto forti”. Infine sulla centralità di Pulisic, uno dei più attesi negli Stati Uniti: “Penso che Christian possa giocare da numero dieci. Ma anche Loftus-Cheek può giocare e fare bene in quella posizione del campo”.