“Fuori dalla Coppa Italia”: altra bufera sulla Juventus

Un vero e proprio tsunami sta colpendo la Juventus di Massimiliano Allegri, penalizzata di 15 punti. E adesso arriva anche un’altra richiesta Questa sera, alle 20.45, la Juventus chiuderà la ventunesima giornata del campionato di Serie A facendo visita alla Salernitana di Davide Nicola. Una vera e propria sfida per conquistare punti salvezza, come ha detto l’allenatore Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Questo alla luce, ovviamente, della penalizzazione di quindici punti inflitta ai bianconeri per la questione delle plusvalenze, dopo le indagini della Procura di Torino e quella successiva della Procura federale. Dunque, la Juve, a quota 23 punti, cercherà di tenere dietro i rivali di giornata, distanti solo due lunghezze. Ma, in queste ore, sono saliti agli onori della cronaca alcuni video che riguardano proprio il pubblico ministero del capoluogo piemontese, Ciro Santoriello, che hanno infiammato il dibattito, soprattutto sui social. In questi frammenti di un convengo tenutosi nel 2019, Santoriello ha esplicitato la sua fede napoletana ma, soprattutto, il suo “odio” verso la società bianconera. Inevitabilmente, è scoppiata la polemica su queste frasi decisamente impegnative che hanno fatto sobbalzare anche il mondo politico, con in testa il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, che attraverso un tweet ha fatto sapere di aver segnalato la questione a chi di dovere per procedere alle necessarie verifiche. Nel frattempo che si aprano gli altri filoni d’indagine che riguardano, principalmente, la questione stipendi, qualcuno chiede anche l’esclusione della Juventus dalle semifinali di Coppa Italia, che disputerà contro l’Inter di Simone Inzaghi.

“Perché giocano la Coppa Italia?”: l’appello di Bonolis

Stiamo parlando del noto conduttore e tifoso dell’Inter Paolo Bonolis che, attraverso le frequenze di ‘Radio Fuori Campo’, ha espresso un parere netto e tranchant. “Se quello che ci hanno detto è corrisposto in federazione ad una squalifica di 15 punti alla Juve; se, secondo le carte, i bianconeri avrebbero falsato il campionato, allora perché possono giocare la Coppa Italia? Non l’ho capita, questa cosa: se hanno falsato la stagione da una parte, perché non lo hanno fatto anche dall’altra? La squadra è la stessa, la stagione è la stessa e la federazione è sempre la Federcalcio Italiana. Io non capisco”.

Bonolis è un fiume in pena: “Non voglio infierire sulla Juve, ma mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse perché in campionato vengono penalizzati di 15 punti, se quelle cose che dicono sono vere, sono accadute, io non lo so, e invece la Coppa Italia la possono giocare come nulla fosse. Non ha senso”. È bene chiarire, altresì, che i punti di penalizzazione non si estendono alle coppe nazionali. Ma le parole di Bonolis faranno, certamente, discutere.