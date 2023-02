“Odio la Juventus”, la frase del pm fa insorgere la piazza: si muove anche il governo

L’uscita di qualche anno fa di uno dei pm dell’inchiesta Prisma ha generato l’ennesima bufera: in corso delle valutazioni da parte del ministro

In queste ore sui social si sta scatenando l’ennesima bufera riguarda la vicenda Juventus e la sentenza dei 15 punti di penalizzazione. La Corte Federale d’Appello si è espressa e ora si attende invece l’esito del ricorso dei bianconeri al Collegio di Garanzia del Coni. Tutto questo, quando ancora il club torinese deve affrontare ancora gli altri filoni d’inchiesta, con l’udienza in programma a fine marzo.

Intanto, però, l’ambiente Juventus sta insorgendo per un video che sta circolando da ieri sui social e sul web. Il protagonista del filmato, che risale al 2019, è Ciro Santoriello, allora rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e uno dei pm dell’inchiesta Prisma. Quindi tra i protagonisti del processo e la sentenza ai bianconeri e i suoi dirigenti. Nel convegno, in cui già si parlava di bilanci e della questione plusvalenze, Santoriello pronuncia questa frase: “Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono antijuventino, contro il ladrocini in campo”. Un’uscita che a distanza di quasi quattro anni, con il club che rischia addirittura la retrocessione, sta facendo discutere tantissimo e che non è passata inosservata anche alle alte sfere del calcio.

Juventus, bufera sul pm Santoriello: interviene Abodi

Non solo, perché quelle dichiarazioni – pronunciate sorridendo in un momento quasi di rilassatezza – sono accompagnate da un’altra frase. “Rimaniamo distanti sul fatto che lei sia pm e io avvocato, lei tifa Napoli e io tifo Inter”, viene detto a Santoriello che replica: “Vabbé, dai: basta no Juventus“.

Uno scambio di battute che sta alimentando una vera e propria bufera sui social, suscitando l’indignazione di tutto l’ambiente Juventus. I tifosi sono ovviamente furiosi, ma intanto tutta questa vicenda è già arrivato anche ai vertici. Questa notte addirittura il ministro dello Sport Andrea Abodi ha twittato scrivendo così: “Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui”. Chiaramente non è dato sapere che tipo di conseguenze potrà portare la presenza di questo video e le parole del pm Santoriello, se potrà condizionare lo svolgimento dell’inchiesta o avere ripercussioni solo sulla singola persona. Intanto è l’ennesimo capitolo della vicenda.