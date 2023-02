“Odio la Juve”: ecco cosa è successo dopo le parole del pm

Il video che vedere protagonista Santerello sta animando i social. E’ arrivata anche la presa di posizione da parte del Governo, con un tweet, che sta facendo discutere i tifosi

La vicenda Juventus si arricchisce ogni giorno di un nuovo capitolo. In attesa dell’esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da parte dei bianconeri dopo i 15 punti di penalizzazioni, in mattinata abbiamo così assistito alle reazioni dei tifosi della Vecchia Signora, andati su tutte le furie, sui social, per un video che vede come protagonista Ciro Santoriello, ma poco dopo hanno applaudito al tweet di Andrea Abodi.

Il Ministro dello Sport del Governo Meloni, è, infatti, intervenuto su Twitter, dicendo la sua in merito al filmato dell’allora rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e oggi uno dei pm dell’inchiesta Prisma: “Ho visto, ascoltato e segnalato – afferma Abodi -, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui”.

Juventus, il tweet di Abodi divide: è caos su social

Una presa di posizione, che anche in questo caso, ha diviso i social. I tifosi di fede bianconera hanno chiaramente apprezzato quanto detto da Abodi.

Molti altri, invece, non la pensano proprio così e basta leggere alcuni tweet in risposta al cinguettio del ministro per rendersi conto del clima che si respira.

Ministro mi delude, aggiunga anche degli hashtag #GiùLeManiDallaJuven #DisdicaLaGiustizia, altrimenti la sua presa di posizione verrà invalidata!!!! — Il Grillo Verità (@AlexLikolo23) February 7, 2023

Ministro io penso che non servano le verifiche e le valutazioni perché le ha già nel video ! — vin68am19 (@68nisseno) February 7, 2023

Va bene ministro valuti pure ma poi intervenga su questo fatto di gravità assoluta. — Sissio La Pioche 10 🐙 (@sissio78) February 7, 2023

Ma vergognati, anziché pensare alle robe serie vai dietro ad una manica di depensanti sui social — 🇰🇵 (@not_Furge) February 6, 2023

Video volutamente ironico e del 2019. Si consiglia meno Twitter e ascolto dei tifosi da bar, il lavoro da fare è accertare e estirpare l’illecito! — Alberto Laudati (@AlbertoLaudati) February 7, 2023