Allegri lo ammette: “E’ dura lasciarlo fuori”. Un campione del mondo va KO

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia del match di campionato in casa della Salernitana: le dichiarazioni del tecnico della Juventus

La Juventus domani sarà impegnata sul campo della Salernitana per il posticipo della ventunesima giornata di Serie A.

I bianconeri vogliono ritrovare la vittoria anche in campionato dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia a spese della Lazio e risalire la china in classifica considerando la penalizzazione di 15 punti. Alla vigilia della gara dell’Arechi Massimiliano Allegri è intervenuto come di consueto in conferenza stampa.

L’allenatore bianconero ribadisce il concetto espresso post Lazio sul campionato e le altre competizioni che vedono ancora in corsa la Juve: “Guardando la classifica è uno scontro diretto, quindi dobbiamo restare davanti alla Salernitana. Dobbiamo continuare a fare bene sul campo, non dobbiamo avere alibi. Fare bene in campionato ci porta a fare bene anche nelle coppe: è impensabile staccare la spina. Dobbiamo pensare passettino alla volta, darci ogni volta dei traguardi vista la situazione”.

Sugli Indisponibili, Allegri perde Paredes per la trasferta in terra campana: “Pogba al solito, non ci sarà. Neanche Paredes che accusato un problema alla zampa d’oca e non sarà convocato. Bonucci ha l’influenza ma sarebbe stato comunque indisponibile. Questo lo ha un po’ rallentato, ma il suo recupero è in linea: speriamo di averlo presto, c’è bisogno di tutti”. Allegri difende poi De Sciglio dopo i fischi e gli attacchi sui social: “Sta bene sia fisicamente che a livello emotivo. E’ serio e professionale, è un giocatore per me importante come tutti. Il mondo purtroppo va così purtroppo, non bisogna dargli importanza”.

Salernitana-Juventus, Allegri conosce la cura per Vlahovic: “Gli serve fare gol”

Contro la Lazio per la prima volta si è visto in campo il tandem formato da Vlahovic e Chiesa: Allegri è soddisfatto della crescita fisica del serbo e per il momento non apre nell’imminente ad un cambio di modulo.

“Farò delle valutazioni ma difficilmente cambierà il sistema di gioco. Vlahovic sta bene, lo vedo più dinamico e leggero rispetto a quando è arrivato dalla Fiorentina. Come tutti gli attaccanti, gli serve il gol per sbloccarsi. Io mando in campo quei giocatori che mi fanno vincere le partite, non chi ha bisogno di giocare”. Allegri spende parole d’elogio infine per Kean restando sempre in tema attaccanti: “Devo sottolineare che anche Moise sta bene, in questo momento è dura lasciarlo fuori perché è cresciuto anche da punto di vista mentale e sta diventando un giocatore importante. E’ cambiato tanto rispetto allo scorso anno”.