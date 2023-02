Allegri naviga a vista su Pogba: “Sarebbe un gran successo”. Scontro salvezza martedì

Bremer decide il match contro la Lazio in Coppa Italia: vittoria pesantissima per la Juventus, Massimiliano Allegri torna anche sul calvario di Pogba in conferenza stampa

La Juventus ritrova il sorriso grazie al bel successo in Coppa Italia contro la Lazio, staccando il pass per le semifinali dove incrocerà la rivale di sempre Inter.

Il rinato Bremer decide la contesa dell’Allianz Stadium: il brasiliano ex Torino sfrutta al meglio l’incertezza di Maximiano e il cross al bacio di Kostic per la rete che la qualificazione. Il serbo è l’altra nota positiva della serata bianconera, al contrario di un impalpabile Vlahovic. Il bomber classe 2000 è ancora lontano da una condizione accettabile e l’intesa col ‘gemello’ Chiesa ha bisogno di ulteriori verifiche. Una boccata d’ossigeno per Massimiliano Allegri il successo odierno, con il tecnico bianconero che difende comunque la prova del tandem d’attacco: “Vlahovic e Chiesa hanno fatto molto bene, non giocavano insieme da tanto tempo. Federico è stato ordinato considerando che ogni tanto si perde per il campo. Entrambi hanno dato una mano in fase di non possesso, quando siamo ordinati è più difficile farci gol. Il tridente con Di Maria può essere una soluzione, quando ci sarà la possibilità possiamo giocare con i tre attaccanti”.

Allegri promuove la sua Juve in un momento che resta molto complicato: “Stasera era importante vincere, è stata una bella partita da parte due ragazzi. Bisognava switchare dopo un periodo negativo in campionato. E’ una nuova esperienza per noi dopo la penalizzazione, abbiamo più responsabilità. La mazzata dei -15 si è fatta sentire, dobbiamo cercare di fare bene in tutte le competizioni. Martedì c’è il campionato e contro la Salernitana sarà uno scontro salvezza vista la classifica“. L’allenatore livornese spera di avere un Paul Pogba in più nel motore per la seconda parte di stagione. Il calvario del francese continua, Allegri incrocia le dita sul recupero a tempo pieno dell’ex Manchester United: “Ha fatto un’amichevole, buona, contro una squadra di dilettanti. Aveva fatto 45 minuti sei mesi fa, giocando l’ultima partita ufficiale ad aprile. E’ un giocatore importante, volevamo che facesse fare il salto di qualità alla squadra. Giù averlo a disposizione sarebbe un gran successo: navighiamo a vista“, la riposta del mister della ‘Vecchia Signora’ alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sulle condizioni di Pogba.

Lazio, Sarri e la manovra stipendi: “Non ero nel Cda, la Juve tornerà forte”

Fronte Lazio, deludente la partita di Immobile e compagni nella notte dell’Allianz Stadium. Maurizio Sarri non boccia però la prestazione della sua squadra: “Abbiamo concesso poco, siamo stati ordinati in campo, però ci manca brillantezza in questo periodo. Non sono scontento: peccato per il gol preso prima dell’intervallo, era un primo tempo classico da 0-0“.

Il tecnico biancoceleste si sofferma successivamente sul nuovo acquisto Pellegrini: “Vediamo, l’ho allenato poco qui alla Juve, appena tre giorni. Ha un buon piede, ci può essere utile. Però gliel’ho detto: inserirlo nella mia fase difensiva, in un periodo dove non ti alleni mai, non sarà semplice”. Infine, la risposta di Sarri (sulla panchina bianconera nella stagione 2019/2020) in merito all’inchiesta che vede coinvolta la Juventus e la manovra stipendi: “Io non ero nel Cda, non abbiamo fatto niente, se non fare un piacere alla società nel momento in cui ce l’ha chiesto. La storia delle grandi società è fatta anche di questi momenti. La Juve è un club forte, pagherà quello che deve pagare, ma tornerà a vincere”.