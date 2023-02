Zaniolo-Galatasaray, ci siamo: giocatore in partenza. Tutte le cifre dell’affare | CM.IT

Nicolò Zaniolo sempre più vicino al Galatasaray: i dettagli della trattativa che porterà il calciatore a giocare in Turchia

Ogni minuto che passa, Nicolò Zaniolo è sempre più vicino al Galatasaray. Sono ore assolutamente decisive per il passaggio del numero 22 della Roma al campionato turco. Il momento, a dire la verità, è complicatissimo perché in Turchia tutto è ora rivolto alle ore drammatiche dopo i violenti terremoti di ieri notte.

Il numero di vittime continua a crescere, le autorità e i volontari stanno lavorando senza sosta per estrarre continuamente persone dalle macerie nella speranza di non alzare il conto di chi non ce l’ha fatta. Anche il calciatore Christian Atsu, dicono in Turchia, è stato finalmente ritrovato vivo e sta bene. Si prosegue invece con le ricerche di altri personaggi legati al mondo del calcio. Sullo sfondo la decisione che il ministro dello Sport dovrebbe annunciare oggi mentre è stato già programato un periodo di sette giorni di lutto nazionale. E le manifestazioni sportive sono state ovviamente sospese, in attesa di capire anche l’agibilità di stadi e centri sportivi. In tutto questo, prosegue la trattativa tra Roma e Galatasaray per Zaniolo, ormai prossima alla conclusione.

Roma, Zaniolo a un passo dal Galatasaray: cifre e dettagli

I tasselli pian piano sono andati al proprio posto, di dubbi ce n’erano pochi anche perché il calciatore da subito ha dato il suo assenso, già tre giorni fa. E oggi, a meno di clamorosi ribaltoni, è la giornata in cui si chiuderà la trattativa e Zaniolo potrà volare verso la Turchia.

Il presidente del Galatasaray dovrebbe aver pronto un aereo privato per far arrivare a Istanbul il classe ’99, che ora non si trova a Roma, partendo da Milano già nel pomeriggio. L’offerta del Gala è di 22-23 milioni di euro comprensivi di bonus per l’acquisto a titolo definitivo, unica vera condizione dei giallorossi per trattare la cessione del giocatore. A Zaniolo, invece, un contratto di quattro anni da 3/3,2 milioni a stagione ma soprattutto una clausola rescissoria – altro nodo che andava sciolto – da 30-35 milioni. Le parti stanno trattando da qualche giorno, come vi abbiamo scritto domenica il giocatore ha detto subito sì e col tempo sono arrivati anche gli accordi. Il rilancio c’è stato, con il Galatasaray che ha alzato l’offerta sulla parte fissa rispetto ai 16 (più bonus) proposti inizialmente. Un’intesa che si sta concretizzando in queste ore. Nicolò Zaniolo è pronto a giocare in Superliga con Mertens, Torreira e Icardi.