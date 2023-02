Da sorpresa nel derby a pedina di scambio: così il Milan prende l’attaccante

Il Milan si prepara al derby guardando al futuro: la sorpresa con l’Inter può diventare pedina di scambio per l’attaccante

Il derby per ripartire. Il Milan non ha altra strada che vincere contro l’Inter per raddrizzare una stagione che sta attraversando un momento complicato.

Le tre sconfitte consecutive hanno fatto crollare il morale dei rossoneri che hanno visto il Napoli allungare ancora di più in classifica e la lotta Champions complicarsi. Ecco perché contro i cugini nerazzurri i tre punti diventano fondamentali, anche per dare un segnale. La squadra deve dimostrare di essere ancora viva e per farlo Pioli pensa anche a qualche cambiamento. Il tecnico dei campioni d’Italia sta valutando il passaggio al 4-3-3 e, considerati i problemi a centrocampo, c’è anche l’ipotesi di una sorpresa Junior Messias come mezzala. Una possibilità dovuta anche ai problemi fisici di Bennacer che tolgono qualità alla mediana rossonera. Proprio il brasiliano potrebbe essere la sorpresa del derby e poi, a fine stagione, essere utilizzato come pedina di scambio per rafforzare il reparto avanzato del Milan.

Calciomercato Milan, Junior Messias in uno cambio

I rossoneri in estate hanno la necessità di rinforzare il proprio reparto avanzato. Mentre Giroud è in attesa di un segnale da parte della società e Ibrahimovic sembra destinato a chiudere la sua carriera, Maldini lavora ai colpi in avanti.

Colpi che proseguiranno sulla scia del progetto giovani mai cambiato: ecco allora che il nome di Jeremy Doku risponde alla perfezione al profilo cercato dai rossoneri. Il 20enne esterno destro del Rennes non sta vivendo una stagione particolarmente brillante, ma è considerato un giovane dal grande potenziale. Ecco perché il Milan, al giusto prezzo, potrebbe provarci e farlo mettendo sul piatto Junior Messias come contropartita. Il brasiliano si ritroverebbe così da sorpresa nel derby a pedina di scambio, consentendo alla società di ridurre l’esborso economico e di andare a coprire, con un giovane sicuramente di prospettiva, una zona di campo dove quest’anno si sta soffrendo particolarmente.