Tra rinnovo e addio, super offerta per Giroud | ESCLUSIVO

La Premier League ha provato a riprendersi Giroud: super offerta e risposta immediata del calciatore, le ultime tra rinnovo e addio

Giornata movimentata per il Milan che, pur non piazzando colpi last minuti nel mercato invernale, si è preso la scena con un duro comunicato sulla trattativa per il rinnovo di Leao.

Portoghese a parte, c’è un altro rinnovo da valutare in casa rossonera: quello di Oliver Giroud, in scadenza di contratto a giugno 2023. Proprio sul bomber francese, stando a quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, c’è stato un importante tentativo da parte di un club di Premier League. Nel pomeriggio di ieri l’Everton ha offerto a Giroud un ingaggio da tre milioni e mezzo fino al termine della stagione stagione con in aggiunta due milioni di premio in caso di salvezza. Una volta ottenuta la permanenza in Premier League – i Toffees sono attualmente penultimi in classifica – , l’ex Arsenal avrebbe guadagnato il prossimo anno 8,4 milioni di euro.

Calciomercato Milan, offerta Everton per Giroud

La proposta dell’Everton non ha però fatto breccia con Giroud che ha rifiutato l’offerta e non ha neanche fatto aprire la trattativa con il Milan.

La volontà del calciatore è quella di aiutare la squadra rossonera in questi mesi, tra campionato e Champions, e – al momento – è in attesa di una chiamata da parte di Maldini e Massara per discutere del prolungamento del contratto. Una chiamata che finora non è mai arrivata da parte del Milan e per questo motivo, ad oggi, non può essere esclusa la possibilità che Giroud vada via a parametro zero a fine stagione.