Il Milan entra a gamba tesa sul caso Leao: nota UFFICIALE del club

Il Milan si fa sentire per quanto riguarda il rinnovo di Rafael Leao. I rossoneri, infatti, si espongono sullo stato della trattativa con una nota ufficiale

Il Milan è alle prese con una crisi di gioco e risultati che in pochi si aspettavano e che sta incidendo inevitabilmente sugli obiettivi stagionali del club.

Mentre Stefano Pioli continua a lavorare per risollevare la situazione il più presto possibile, c’è da fare i conti con il futuro di Rafael Leao. Da mesi si parla del rinnovo di contratto del portoghese tra mille problemi: la clausola rescissoria, le prese di posizione degli agenti e un accordo che ancora non è arrivato. ‘La Gazzetta dello Sport’ questa mattina si è esposta con il titolo “Lo strappo di Leao” e sottolineando la rottura con il Milan e la richiesta di dimezzare la clausola rescissoria presente nel contratto. In realtà, come vi abbiamo sottolineato anche questa mattina resta la reciproca volontà di andare avanti insieme e la fiducia che tutto alla fine si concluda per il meglio. Semplicemente la trattativa va avanti, dato che diversi problemi non sono stati ancora risolti, ma non si può neanche parlare di rottura.

Il Milan chiarisce il futuro di Leao con una nota ufficiale

Il Milan, dunque, ha deciso di chiarire il più possibile la situazione e l’ha fatto attraverso una nota ufficiale pubblicata dal club sul suo profilo Twitter.

Si legge quanto segue: “In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: “Leao Milan rottura totale”, AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leao non ha subito alcuna interruzione“. Insomma, la telenovela va avanti ma i rossoneri non hanno ancora perso le speranze di trattenere un attaccante essenziale per le sorti della squadra.