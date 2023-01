Leao e il ‘problema’ clausola: la richiesta che blocca tutto

Il Milan sempre alle prese con il rinnovo di Leao, le parti vogliono proseguire insieme ma occhio alle novità sulla clausola rescissoria

Il Milan è alle prese con un mese di gennaio davvero complicato, con la squadra di Pioli che, sul campo, è reduce da una lunga serie di risultati negativi e prestazioni sconcertanti. Il tutto è già costato l’eliminazione dalla Coppa Italia e la sconfitta in Supercoppa, con l’allontanamento probabilmente definitivo dalla vetta, che ora dista 15 lunghezze.

Il Napoli davanti sembra imprendibile e il derby con l’Inter, a questo punto, diventa fondamentale per invertire una tendenza preoccupante ed evitare che la stagione possa prendere una brutta piega. Ad oggi, i rossoneri vedono anche a rischio il piazzamento Champions, fondamentale per il futuro del club. La squadra di Pioli, dalla Supercoppa in poi, è andata addirittura peggiorando, subendo, dopo i tre gol dall’Inter, quattro dalla Lazio e addirittura cinque dal Sassuolo. Urge una reazione e uno di coloro che dovrà suonare la carica, per tasso tecnico e potenzialità di incidere, è necessariamente Leao, che in campionato, a settembre, decise la stracittadina con una doppietta. Del futuro del portoghese si continua, inevitabilmente, a parlare, anche se negli ultimi giorni il focus rossonero ha necessariamente dovuto spostarsi su altre questioni.

Milan-Leao, la volontà di rinnovare resta: ma c’è l’ostacolo clausola

Come raccontato in precedenza, la volontà delle parti è quella di andare avanti. Tra Milan e Leao c’è fiducia reciproca, ma per trovare la quadratura per il rinnovo dell’attaccante lusitano, con il contratto in scadenza nel 2024, bisogna ancora risolvere alcuni aspetti importanti.

Tra i nodi da sciogliere rimane quello della clausola rescissoria. Sempre sulle nostre pagine, vi abbiamo raccontato dell’intenzione da parte del giocatore e del suo entourage di abbassare la clausola rescissoria. Dai 150 milioni attuali, si potrebbe scendere intorno alla metà circa, ma da questo punto di vista non si trova accordo, con il Milan che vorrebbe mantenere l’importo attuale della clausola o eliminarla del tutto.