Milan, Ibra torna in campo ma niente Champions: il punto sull’attaccante

Lo svedese non prenderà parte alla fase finale della competizione europea, come aveva sperato a maggio, dopo l’operazione

Aggrapparsi ai sogni, alle speranze fa bene soprattutto quando tutto va dannatamente male. I tifosi del Milan, disperati per quanto sta accadendo in campo, come è successo tante volte in questi anni, hanno così deciso di vedere in Zlatan Ibrahimovic il loro salvatore, il calciatore incaricato a tirar fuori dalle sabbie mobili la squadra di Stefano Pioli.

Nella nottata di ieri, però, tutti ci siamo dovuti scontrare con una dura realtà, lo svedese adesso non può aiutare il Milan a rialzare la testa. Non lo potrà fare in Europa, scendendo in campo e lottando come un gladiatore per la sua squadra e per i suoi tifosi.

Ibrahimovic, d’altronde, a maggio, ha subito un importante intervento al ginocchio e non gioca una partita da ben otto mesi. Era impossibile pensare che fin da subito sarebbe stato in grado di aiutare i suoi compagni ma ci abbiamo voluto credere davvero tutti. Soprattutto negli ultimi giorni, quando da Milanello – come vi abbiamo raccontato – sono iniziate ad arrivare notizie positive sul suo rientro. La tabella di marcia di Ibra prevedeva (prevede) una convocazione contro il Torino prima di tornare a riassaporare la musichetta della Champions League. Non sarà così, lo svedese non è stato inserito in lista. Tutti lo avevano dato per scontato, tutti, ma non Stefano Pioli. Il tecnico chiaramente si sarà confrontato con il calciatore prima di consegnare l’elenco alla Uefa.

Dalle parti di Milanello fanno sapere che l’esclusione non è legata ad alcun intoppo nel suo processo di recupero. Ibra stamani, infatti, come appreso da Calciomercato.it, è tornato parzialmente in gruppo, svolgendo la prima parte di lavoro con la squadra.

Milan, Ibra out: quale futuro?