Milan, Ibra e Maignan di nuovo in campo: tra speranze e dubbi | CM.IT

Il punto in casa rossonera sui giocatori ancora fuori. Ecco chi è pronto a tornare a dare una mano alla squadra

La crisi che ha colpito il Milan è profonda e duratura. Il mese di gennaio, dopo il successo a Salerno, contro la squadra di Nicola, è stato un incubo per Tonali e compagni.

Gli uomini di Stefano Pioli, dopo essere stati ripresi dalla Roma, hanno letteralmente perso la bussola. Sono così arrivati il ko in Coppa Italia, contro il Torino, il pareggio contro il Lecce e le pesanti sconfitte contro Inter, Lazio e Sassuolo.

Il Milan non può davvero più sbagliare, serve rialzare la testa già contro l’Inter. Per farlo Pioli non potrà ancora contare sui tanti calciatori infortunati. Contro i nerazzurri, infatti, rispetto alla partita con il Sassuolo, ci sarà solamente il ritorno di Sergino Dest, che ha recuperato dall’affaticamento muscolare.

Poi inizierà il conto alla rovescia per molti. Perché dalla settimana prossima ogni giorno è buono per rivedere Zlatan Ibrahimovic, operato al ginocchio lo scorso maggio, in gruppo. Lo svedese – come scritto su queste pagine – ha messo nel mirino il Tottenham ma non è da escludere che torni a riassaporare l’odore del campo già contro il Torino.

L’altro infortunato illustre, che Pioli e tutto il mondo rossonero non vede l’ora di riabbracciare è Mike Maignan. Su Calciomercato.it a dicembre vi avevamo raccontato che i suoi tempi si sarebbero prolungati e non di poco. A gennaio, dopo i nuovi esami svolti, è cresciuto l’ottimismo verso un recupero il 14 febbraio, giorno della sfida agli uomini di Conte. Il Milan chiaramente continua ad andarci con i piedi di piombo e non ha alcuna intenzione di correre dei rischi: l’obiettivo resta quello di tornare per il match di Champions o per la partita successiva di campionato, contro il Monza. Nei prossimi giorni, dunque, avremo maggiori certezze ma il rientro di Maignan, finalmente, è davvero vicino.

Milan, da Bennacer a Tomori: il punto

Si sono fermati di recente, invece, Fikayo Tomori e Ismael Bennacer. Il difensore inglese ha saltato il Sassuolo per una lesione di un muscolo rotatore dell’anca sinistra.

Ieri ha svolto nuovi accertamenti che hanno evidenziato dei progressi e c’è dunque la speranza concreta di rivederlo contro il Tottenham. Bisogna aspettare le prossime ore, dopo nuovi esami, per capire se anche l’algerino potrà mettere nel mirino gli Spurs. L’ex Empoli, ricordiamo, è out per un problema di natura muscolare al bicipite femorale sinistro. Nei prossimi giorni, infine, si farà più chiarezza anche per quanto riguarda Alessandro Florenzi, che era costretto ad operarsi per un infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra.