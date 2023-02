UFFICIALE lista Champions Milan: un solo cambio e due esclusioni eccellenti

I giocatori rossoneri arruolati da Pioli per la fase ad eliminazione diretta della Champions League. Agli ottavi Giroud e compagni sfideranno il Tottenham di Conte

Ufficiale da poco la lista UEFA del Milan valevole per la fase ad eliminazione diretta della Champions League. Rispetto a quella per i gironi, c’è una sola novità: Thiaw al posto di Dest.

Pioli ha nuovamente escluso Zlatan Ibrahimovic, che settimana prossima dovrebbe rientrare in gruppo. Da Milanello non risultano intoppi sul rientro dello svedese, sarà Pioli in persona a spiegare i motivi di questa scelta.

Fuori dalla lista anche Maignan, indisponibile da mesi per un problema al soleo, seppur il portiere francese potrebbe essere inserito anche ventiquattro ore prima della sfida col Tottenham di Conte valevole per gli ottavi di finale.

In caso di reintegro di Maignan, però, uscirebbe il suo sostituto Tatarusanu considerato che Mirante è ‘intoccabile’ per via delle caselle riservate agli italiani.

LISTA CHAMPIONS MILAN

LISTA A: Ballo-Touré, Brahim Diaz, Bennacer, Calabria, De Ketelaere, Florenzi, Gabbia, Giroud, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Krunic, Leao, Tatarusanu, Mirante, Origi, Messias, Pobega, Rebic, Saelemakers, Tomori, Tonali, Thiaw.

LISTA B: Nava, Jungdal, Paloschi, Coubis, Bozzolan, Bartesaghi, Bakoune, Zeroli, Gala, Foglio, El Hilali, Longhi, Alesi