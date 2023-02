Juventus tagliata fuori: rilancio e addio in estate

Dopo un mercato di gennaio segnato dall’immobilismo, la Juventus rischia brutte notizie anche in estate: un giocatore si allontana

La Juventus ritrova parzialmente il sorriso, in un momento durissimo non solo della stagione ma di tutta la sua storia, con la vittoria contro la Lazio che porta i bianconeri in semifinale di Coppa Italia. In vista, un suggestivo e fondamentale doppio scontro con l’Inter, che può aprire nuove prospettive per la stagione.

In attesa della chiarezza definitiva sugli scenari legati alle penalizzazioni in classifica per i vari fronti giudiziari nei quali il club è coinvolto, al momento le coppe possono dare un nuovo senso all’annata e offrire sbocchi fondamentali per il futuro. Soprattutto nell’ottica della qualificazione alle coppe europee, al momento piuttosto complicata attraverso il campionato. Al netto poi di quali saranno, a fine stagione, le decisioni in merito della Uefa. Il futuro della Juventus, in questo senso, potrà anche indirizzare gli scenari di mercato. La sessione di gennaio, vista la situazione attuale, è stata di immobilismo forzato. In estate, di sicuro, il club sarà più attivo, ma saranno da capire margini di operatività e tipologia di mercato sulla base di un eventuale ridimensionamento. Gli obiettivi non mancano, ma per almeno uno di questi la situazione si fa sempre più complicata.

Juventus, il Borussia Dortmund non molla per Fresneda: strada in salita

La Juventus puntava, a gennaio, a Ivan Fresneda, anche tramite la cessione di McKennie, ma i bianconeri non hanno potuto, alla fine, provare l’assalto. Il laterale spagnolo 18enne, in forza al Valladolid, sarebbe, nei piani dei piemontesi, il rinforzo ideale per il dopo Cuadrado. Ma la concorrenza è numerosa e agguerrita.

Avevamo già parlato su Calciomercato.it dell’interessamento del Borussia Dortmund per Fresneda, oltre quello di Newcastle e Arsenal. Un interesse che a gennaio non si è concretizzato. Ma i tedeschi non mollano. La ‘Bild’ riferisce che i gialloneri non avevano trovato l’intesa con gli spagnoli, tentando uno scambio con Ryerson che non era stato accettato, ma ci riproveranno a giugno, provando a chiudere per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro.