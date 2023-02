Skriniar e il nuovo ribaltone: Inter, scatta l’allarme per il derby

L’Inter ottiene il pass per le semifinali di Coppa Italia e si proietta verso il derby contro il Milan. C’è però una tegola per i nerazzurri e Simone Inzaghi

Prestazione convincente dell’Inter che piega di misura l’Atalanta nei quarti di Coppa Italia grazie al sinistro vincente di Darmian. Adesso in semifinale la squadra di Simone Inzaghi attende una tra Juventus e Lazio, ma intanto l’attenzione sarà focalizzata ovviamente al fondamentale derby di domenica sera contro il Milan.

Sugli scudi nell’ultima sfida di San Siro Matteo Darmian, l’uomo buono per tutte le occasioni e in ogni zona di campo. Il jolly ex Manchester United oltre al gol vittoria ha disputato una gara praticamente perfetta anche da braccetto destro della difesa a tre, non facendo per nulla rimpiangere il tanto discusso Milan Skriniar. Lo slovacco alla fine rimarrà a Milano fino alla scadenza del contratto e ieri non è stato convocato da Inzaghi per il match con l’Atalanta. La Curva Nord si è scagliata contro il difensore e la società con un eloquente striscione esposto prima del fischio d’inizio, mentre lo slovacco ha visto la partita direttamente da casa senza arrivare allo stadio per sedersi in tribuna. Rimane il rebus Skriniar per i prossimi mesi sulla gestione del giocatore da parte di Inzaghi che intanto ha risposto a proposito: “Non c’è nessun problema, è un grande professionista. Sceglierò volta per volta se utilizzarlo o meno“.

Inter, Dumfries preoccupa Inzaghi: torna in gioco Skriniar

Da capire se l’ex Sampdoria rientrerà nell’undici titolare già per il derby di domenica o se Inzaghi lo lascerà nuovamente fuori preferendogli l’ottimo Darmian.

La scelta dell’allenatore piacentino dipenderà anche dalle condizioni fisiche di Dumfries, anche martedì sera autore di una prova altalenante sul binario destro dello scacchiere interista. L’olandese è stato sostituto nell’ultima porzione di partita da D’Ambrosio per un problema muscolare, da verificare nelle prossime ore dallo staff medico nerazzurro. Niente di particolarmente grave, anche se i recenti acciacchi dell’ex PSV inducono alla prudenza. Se Dumfries non dovesse essere al 100% per scendere in campo, Inzaghi a quel punto avanzerebbe Darmian come quinto di centrocampo mentre nelle retrovie sul centrodestra ci sarebbe nuovamente spazio per Skriniar. Lo slovacco ha perso la fascia da capitano in favore di Lautaro Martinez, ma resta comunque una pedina importante nell’undici di Inzaghi per la seconda parte di stagione prima dell’addio e del matrimonio a luglio con il Paris Saint-Germain. I prossimi allenamenti, inoltre, saranno decisivi per Brozovic: il croato migliora e in vista della stracittadina con il Milan dovrebbe tornare disponibile almeno per la panchina.