PAGELLE e TABELLINO Inter-Atalanta: Darmian fa il Lukaku, fantasma Zapata

Inter-Atalanta: voti e tabellino del match di San Siro valido per i quarti di Coppa Italia. La zampata di Darmian regala la qualificazione alla squadra di Inzaghi

Simone Inzaghi ringrazia il jolly Darmian: l’Inter supera di misura l’Atalanta a San Siro e conquista la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia.

Decide la rete ad inizio ripresa del numero 37 interista, smarcato dal tocco illuminante di capitan Lautaro Martinez. De Vrij mura le bocche di fuoco orobiche, bene anche Barella. Lukaku conferma il periodo negativo, dall’altra parte è Zapata a deludere. Il baby Scalvini e Maehle non bastano a Gasperini.

INTER

Onana 5,5 – Incerto in un paio di circostanze: un’uscita a vuoto poco dopo l’intervallo fa tremare tutta San Siro.

Darmian 7,5 – Dove lo piazzi fa sempre il suo: anche da braccetto non demerita, una garanzia per Inzaghi. In più, spariglia le carte con il colpo da biliardo che vale il pass per la semifinale. Rinnovo strameritato.

De Vrij 7 – Si francobolla a Zapata e non lo fa respirare. Stavolta è il de Vrij vecchio stampo: ritrovato, Inzaghi può sorridere.

Acerbi 6,5 – Passa sul centrosinistra: una certezza per Inzaghi senza strafare. Al momento forse l’unico insostituibile della retroguardia nerazzurra.

Dumfries 5,5 – Timidi segnali di crescita ma ancora non ci siamo. Troppo discontinuo sul binario destro dove deve fronteggiare un avversario tosto come Maehle (77′ D’Ambrosio SV).

Barella 7 – Dinamico, vispo e vivace. Lotta contro tutti e non si risparmia. Foga agonistica e dove trovarla.

Calhanoglu 6,5 – Imposta e cerca di velocizzare il gioco. Vince il duello in regia ai danni di Koopmeiners. Gran giocata sul legno colpito sul finire della prima frazione: sfortunato (71′ Asllani 6 – Non tira indietro la gamba e gioca con personalità).

Mkhitaryan 6,5 – Niente di trascendentale, comunque sempre utilissimo a livello tattico per quantità e qualità.

Gosens 6 – Ha voglia di fare e anche difensivamente interpreta senza particolari sbavature i compiti assegnatigli da Inzaghi. Gli manca ancora brillantezza (71′ Dimarco 6,5 – Spinge e sfrutta a dovere il mancino telecomandato).

Lukaku 5 – Dà segnali di vita nella ripresa dopo un primo tempo praticamente da spettatore non pagante, in linea con le recenti prestazioni. Appesantito e ancora lontano da una condizione accettabile: dov’è finito il vero Lukaku? (71′ Dzeko 6 – Gestisce il pallone e si mette a disposizione della squadra).

Lautaro Martinez 6,5 – Caricato dal pubblico e dalla fascia da capitano. Non è facile aggirare la difesa bergamasca, così s’inventa la sponda illuminante che libera Darmian sul gol decisivo. Applauditissimo anche all’uscita dal campo (85′ Correa SV).

All. Inzaghi 6,5 – Inter compatta ed efficace, che sfrutta al meglio la combinazione Lautaro-Darmian per portare a casa partita e qualificazione. Per una volta conserva la porta inviolata e stacca il pass per le semifinali. Buon viatico in vista del fondamentale derby di domenica contro il Milan.

Le pagelle di Inter-Atalanta: muro de Vrij, Pasalic spaesato

ATALANTA

Musso 5,5 – Non impeccabile sul rasoterra vincente di Darmian.

Toloi 5 – Parte bene, concentrato e spesso in anticipo. Sul vantaggio di Darmian lascia però una voragine che costa carissima all’Atalanta.

Djimsiti 6,5 – Salvataggio determinante nel primo tempo. Contro questo Lukaku non ha particolari difficoltà.

Scalvini 6,5 – Personalità da vendere, da veterano. Solido e lucido nel leggere le trame avversarie nonostante una condizione non ottimale. E’ il diamante pregiato della ‘Dea’ di Gasperini e sogno di mercato della dirigenza di Viale della Liberazione (72′ Soppy 5,5 – Non riesce a mettere in difficoltà Dimarco).

Hateboer 5 – Macchinoso, fatica a proporsi sulla corsia di competenza. Troppo passivo sul gol di Darmian (67′ Ederson 5,5 – Poco coinvolto nella manovra atalantina).

De Roon 6 – Prezioso tatticamente: si fa trovare al posto giusto e dove serve.

Koopmeiners 5,5 – Non brillantissimo, serata per una volta da comprimario. Non riesce ad alzare il livello quando la squadra ne ha bisogno.

Maehle 6,5 – Un treno sulla sinistra: mette alle corde Dumfries e crea scompiglio. E’ in un ottimo momento di forma e stasera lo ha confermato. Unica macchia: l’occasione sprecata ad inizio ripresa.

Pasalic 5 – Indolente, non trova la posizione giusta per mettere in difficoltà la difesa di casa. Spaesato: occasione sciupata (54′ Lookman 6 – Accende l’Atalanta con i suoi guizzi ma non basta).

Boga 5,5 – Primo tempo piuttosto anonimo. Sale di tono nella ripresa, sfiorando il sigillo del pari. Gli manca però sempre un pizzico di concretezza (67′ Muriel 5 – Il suo ingresso non scuote l’Atalanta: non si vede e non riesce a cambiare marcia alla ‘Dea’).

Zapata 4,5 – Evanescente e poco mobile: finisce nelle grinfie di de Vrij e non riesce mai a graffiare. Prima dell’intervallo sciupa la potenziale occasione del vantaggio orobico: serata da dimenticare (54′ Hojlund 5,5 – De Vrij stasera è un osso duro anche per il rampante bomber danese).

All. Gasperini 5,5 – Le scelte iniziali non pagano. L’Atalanta fatica in fase offensiva e non punge dalle parti di Onana. Neanche nella ripresa riesce a cambiare l’inerzia del match: un passo indietro rispetto alle ultime uscite.

Arbitro: Chiffi 5,5 – Non impeccabile nella gestione della gara. Direzione con diverse sbavature.

TABELLINO

INTER-ATALANTA 1-0

57′ Darmian

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries (77′ D’Ambrosio), Barella, Calhanoglu (71′ Asllani), Mkhitaryan, Gosens (71′ Dimarco); Lukaku (71′ Dzeko), Lautaro Martinez (85′ Correa). A disposizione: Cordaz, Botis, Gagliardini, Bellanova, Carboni, Zanotti, Fontanarosa, Bastoni. Allenatore: Inzaghi

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini (72′ Soppy); Hateboer (67′ Ederson), de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic (54′ Lookman), Boga (67′ Muriel); Zapata (54′ Hojlund). A disposizione: Rossi, Sportiello, Okoli, Ruggeri, Vorlicky, Demiral. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: Aureliano

Ammoniti: Gosens (I), Lautaro Martinez (I), Soppy (A)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 5′; spettatori 49.515