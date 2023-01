Inter, San Siro alza la voce contro Skriniar e il club! Ovazione per il nuovo capitano

L’Inter affronta l’Atalanta a San Siro per il match dei quarti di Coppa Italia: la reazione dei tifosi nerazzurri dopo le ultime vicende di mercato che hanno visto protagonista Skriniar

La vicenda Skriniar ha tenuto col fiato sospeso l’ambiente Inter negli ultimi giorni del mercato invernale. Il difensore slovacco, promesso sposo del Paris Saint-Germain, alla fine concluderà la stagione con la maglia nerazzurra.

A nulla sono serviti gli ultimi assalti del PSG: la dirigenza interista non ha accettato la proposta dei parigini (inferiore ai 15 milioni di euro), soprattutto in assenza di un sostituto che rimpiazzasse Skriniar (il preferito era Demiral) nello scacchiere di Simone Inzaghi. Bisogna capire adesso come andrà avanti la convivenza forzata del difensore con i nerazzurri e i tifosi da qui a giugno, intanto il tecnico piacentino lo ha lasciato fuori dai convocati per il match odierno in Coppa Italia con l’Atalanta.

Inter-Atalanta, lo striscione della Curva Nord: Skriniar e la società nel mirino

Skriniar non è nemmeno in panchina e Inzaghi dovrà valutare nei prossimi giorni se schierarlo nel fondamentale derby di campionato contro i cugini del Milan.

Intanto, ma era inevitabile, è arrivata la reazione del pubblico di fede interista che non ha digerito il comportamento dell’ex centrale della Sampdoria. “Calciatori e società, l’Inter si ama e si rispetta“, lo striscione esposto dai sostenitori in Curva Nord contro Skriniar e la dirigenza. Applausi e cori invece per Inzaghi e i giocatori nerazzurri alla lettura delle formazioni e nel riscaldamento, in particolare per Lautaro Martinez: ovazione per il ‘Toro’ che ha ereditato la fascia di capitano da Skriniar.