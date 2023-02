Milan-Leao, tutti vogliono il rinnovo: il punto sulla trattativa

Le ultime sull’affare legato all’attaccante portoghese. La trattativa prosegue con l’obiettivo di trovare un accordo a breve

È stata una giornata intensa quella vissuta ieri dai tifosi del Milan. Nessuna emozione particolare, però, è arrivata dal calciomercato. Tutto è rimasto come prima, con l’unico acquisto, alla fine, di Devis Vasquez, che di certo non sposterà gli equilibri.

Serviva ben altro, lo sanno bene i tifosi, lo sanno benissimo dirigenti e allenatore ma si proverà a rialzare la testa con gli uomini già in rosa. La speranza è che ben presto pedine chiavi come Zlatan Ibrahimovic e Mike Maignan possano tornare in campo. Per entrambi l’obiettivo – come scritto su queste pagine – è esserci contro il Tottenham. I prossimi giorni ci diranno se sarà davvero così.Gennaio, dunque, è volato via senza colpi di mercato e con un Milan in crisi di risultati e prestazioni.

Gennaio, però, sarebbe dovuto essere il mese delle trattative per i rinnovi, il grande obiettivo di Maldini e Massara, e così è stato. La dirigenza ha portato a casa il sì di Ismael Bennacer, blindandolo con un ricco contratto a circa 4 milioni di euro netti a stagione, fino al 30 giugno 2027.

Allo stesso tempo sono proseguiti i contatti per i rinnovi di Olivier Giroud e Rafael Leao. Per il francese, per il quale è stata rifiutata un’offerta dell’Everton, come raccontato ieri su Calciomercato.it, c’è solo il Milan. I prossimi giorni saranno quelli giusti per mettere nero su bianco.

Le ultime ore, però, sono state soprattutto quelle di Rafael Leao, ancora una volta lui. Il Milan ha voluto prendere posizione con un comunicato ufficiale, smentendo una rottura tra le parti: “AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione. Prosegue, infatti, il dialogo con Leão e il suo entourage in un clima sereno e professionale”. Viene di fatto confermato quanto scritto su queste pagine.

Calciomercato Milan, rinnovo Leao: a lavoro per la firma

La volontà di Rafael Leao è stata sempre di continuare a vestire il rossonero e il like del giocatore al comunicato pubblicato dalla società su Twitter, non fa altro che certificare tutto ciò. Il Milan continua ad essere fiducioso nel riuscire a trovare la giusta quadra. Lo vogliono tutti, lo vuole chiaramente il club, lo vuole il giocatore e anche il suo entourage.

Le parti continueranno a lavorare per sciogliere quei nodi che non hanno ancora permesso la fumata bianca. L’offerta messa sul tavolo dal Milan, superiore ai sette milioni di euro netti, quasi a sfiorare gli otto, a stagione, appare quella giusta. Siamo però di fronte ad una trattativa in cui i protagonisti chiamati in causa sono diversi e tutti recitano un ruolo importante, dal padre, passando chiaramente per l’avvocato Dimvula. Senza dimenticarci di Jorge Mendes, che resta sullo sfondo.

C’è così da trovare un’intesa sulla clausola, con il Milan che spingerebbe per eliminarla. L’entourage de portoghese vorrebbe invece dimezzarla, per avere una via di fuga più comoda in caso un giorno si volesse cambiare aria. La soluzione? Potrebbe essere trovata tra i 100 e i 150 milioni, d’altronde è il mercato, soprattutto quello inglese, a dire che Leao non può essere valutato meno. Il Chelsea, però, fortunatamente per il Milan, di valutazioni ne ha fatte altre, decidendo di abbandonare la pista che avrebbe portato al portoghese e di investire su altri calciatori, anche nel suo ruolo. Un assist che il club rossonero deve riuscire a cogliere in fretta, blindando il suo campione nelle prossime settimane.