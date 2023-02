Apre il mercato a costo zero: le ‘occasioni’ in Serie A da Rabiot a Dzeko

Da Cuadrado e Di Maria a Smalling, il focus sui tanti calciatori illustri del massimo campionato italiano con il contratto in scadenza a giugno

Chiuso il calciomercato di riparazione, si apre ora ufficialmente quello dei parametri zero. Da oggi, infatti, sarà legalmente possibile per i giocatori in scadenza firmare accordi con altri club con validità a partire del prossimo 1° luglio.

Alla fine Skriniar non è andato al PSG, in anticipo rispetto all’intesa raggiunta, ma il suo trasloco a Parigi a giugno non è in discussione. Di conseguenza il più ‘illustre’ in scadenza nella nostra Serie A, dal futuro ancora tutto da scrivere, è ora Adrien Rabiot. Il rinnovo con la Juventus è in salita, complicatissimo sia per le richieste economiche del francese e della mamma/agente Veronique, sia perché i bianconeri rischiano concretamente di non giocare la Champions nella stagione ventura.

Dopo la penalizzazione legata alle plusvalenze, la squadra di Allegri è scivolata a metà classifica. Un punto nelle ultime due partite, adesso Vlahovic e compagni sono a quindici punti di distanza dal quarto posto. Insomma serve un ‘miracolo’, che però potrebbe essere vanificato da altre sanzioni ancor più pesanti legate all’inchiesta Prisma. La UEFA potrebbe escludere ‘La Vecchia Signora’ dalle competizioni europee. Va detto che nella Juve ci sono altri potenziali affari a zero, da Alex Sandro a Cuadrado fino a Di Maria. Quest’ultimo dovrebbe però tornare in Argentina, al Rosario Central.

Il derby dei parametri zero lo vince l’Inter

Dalla Juve all’Inter, dove c’è abbondanza di calciatori in scadenza. Il più importante, senza dubbio, è Edin Dzeko. Giocatore, agente e dirigenza hanno comunque intenzione di andare avanti insieme. Probabile quindi un prolungamento per un’altra stagione.

Incertissimo, invece, il futuro di de Vrij, il quale sta ancora riflettendo sul biennale al ribasso offertogli da Zhang. In scadenza pure D’Ambrosio, Cordaz, Gagliardini, Handanovic e Dalbert. Gli ultimi tre sono destinati all’addio.

Restando a Milano, ma spostandoci su sponda Milan, ecco che i parametri sono quattro: Giroud, che però rinnoverà, Tatarusan e Mirante (andranno via) e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dovrebbe appendere gli scarpini al chiodo, stavolta per davvero.

Da Smalling a Juan Jesus e Muriel: ‘intreccio’ a zero Roma-Napoli-Atalanta

Un paio di giocatori in scadenza, e di rilievo ne ha anche la Roma di José Mourinho. Parliamo di Andrea Belotti, ancora a caccia del primo gol in maglia giallorossa, e di Chris Smalling per il quale manca ancora una intesa per il rinnovo. Sull’inglese l’ombra dell’Inter, che lo valuta come possibile sostituto di de Vrij. In scadenza ci sono pure El Shaarawy e Matic, ma il serbo è prossimo al prolungamento. Non è della Roma, però potrebbe diventarlo – è da un bel po’ nel mirino di Pinto – Luis Muriel, legato all’Atalanta fino a giugno.

Concludendo col Napoli, che ha battuto proprio i capitolini al ‘Maradona’ domenica sera tornando a +13 sulla seconda, il potenziale svincolato è guarda caso proprio un ex giallorosso: Juan Jesus. ‘Fedelissimo’ di Spalletti, il brasiliano può rinnovare.