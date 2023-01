CM.IT | Milan-Giroud: la strada è tracciata, accordo in arrivo

Il club rossonero e il francese sono intenzionati a chiudere a breve il discorso rinnovo. Ora è tutto pronto

Sono giorni caldi per il calciomercato del Milan. Come vi stiamo raccontando in queste ore, i rossoneri hanno deciso di provare a prendere Nicolò Zaniolo già in questa sessione invernale di mercato.

Non è un affare facile ma il Diavolo spera che la Roma possa abbassare le proprie pretese per riuscire a mettere le mani sul giocatore italiano. La trattativa andrà avanti nei prossimi giorni ma non è l’unica che ha visto protagonisti i campioni d’Italia in questo mese.

Gennaio, come raccontato, infatti, sarebbe dovuto essere soprattutto il periodo dei rinnovi: così, dopo l’annuncio ufficiale di Ismael Bennacer, dei giorni scorsi, il Milan si è concentrato sulle trattative per i prolungamenti dei contratti di Rafael Leao e Olivier Giroud.

Milan, rinnovo Giroud: fumata bianca in arrivo

Come raccontato su Calciomercato.it, per il portoghese si va avanti con fiducia, consapevoli che le parti vogliono arrivare a dama, nonostante qualche ostacolo ancora sda superare.

Per quanto riguarda l’attaccante francese, invece, la trattativa ha ormai davvero imboccato la strada giusta, quella del rettilineo finale. Ve lo abbiamo anticipato in esclusiva qualche ora fa: la data buona per un nuovo summit può essere trovata nei primi giorni di febbraio, quando il calciomercato sarà chiuso. E proprio in quella occasione è molto probabile che arrivi la fumata bianca. Il Milan, infatti, come appreso da Calciomercato.it, è intenzionato a chiudere, finalmente, la pratica Giroud.