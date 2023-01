ESCLUSIVO | Giroud faccia a faccia con il Milan: nuova formula e offerta dagli Stati Uniti

Il destino di Olivier Giroud potrebbe diventare incandescente nei prossimi giorni. Cambia la formula per il rinnovo, ma attenzione al pressing dagli Stati Uniti

Olivier Giroud è un uomo fondamentale per il Milan di Stefano Pioli nella sua evoluzione e nei suoi successi.

L’esperto attaccante è arrivato per garantire il salto di qualità ai rossoneri e così è stato, visto che il francese ha portato uno scudetto storico a furia di gol e ottime prestazioni. Non è un caso se il suo calo è coinciso con l’ultimo periodo poco brillante dei campioni d’Italia: la sua importanza per il club dentro e fuori dal campo non è assolutamente in discussione. Il suo futuro sì, però, perché Giroud è ancora alle prese con il rinnovo di contratto con il Milan. Oggi le sue parole a Canal+ sono state chiarissime come è chiara la sua intenzione di mettere la firma sul prolungamento con il Milan. Nelle ultime ore, è arrivato un ulteriore indizio sul futuro del bomber e sulla sua volontà, anche a dispetto di un pressing dagli Stati Uniti che è concreto già da un po’ di tempo.

Nuova offerta dagli Stati Uniti per Giroud: il bomber ha le idee chiare

Sicuramente è impossibile non sottolineare quanto Giroud sia legato al Milan e alle dinamiche rossonere, senza alcun dubbio di sorta.

Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, però, il francese ha anche ricevuto un’offerta importante dall’Inter Miami che, per il momento, è stata messa in stand-by dall’entourage del calciatore. Le idee dell’ex Chelsea sono chiare: priorità alla firma con il Milan. Per il rinnovo, però, si aspettava che l’appuntamento decisivo sarebbe arrivato già nel mese di gennaio così come la fumata bianca. Non è stato così, ma ora la data buona dovrebbe essere alla fine del calciomercato, nei primi giorni di febbraio. Sempre secondo le nostre informazioni, potrebbe cambiare anche la formula: se finora si è sempre ragionato su un biennale, ora si pensa al rinnovo di un solo anno. Poi Giroud potrebbe sbarcare proprio negli Stati Uniti, nel mondo della Mls che lo attrae particolarmente. Nuovi scenari e incroci per il destino del francese con una certezza: per Pioli è fondamentale e lui – almeno ora – non vuole lasciare il Milan.