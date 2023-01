Proposto Koulibaly: ritorno da sogno in Serie A

La vicenda Skriniar tiene banco fino alla fine in casa Inter. Si attende di capire se lo slovacco potrà lasciare Milano già a gennaio per andare a Parigi. In tal caso è già aperta la caccia all’erede

A riscaldare questo gelido clima di fine gennaio ci pensa l’ultimo giorno di calciomercato, che in Italia ruota tanto intorno al futuro di Milan Skriniar e al possibile addio anticipato all’Inter con destinazione Parigi.

Si tratta di una situazione di complicata gestione man mano che passano le ore. Come è noto il centrale slovacco ha rifiutato le proposte di rinnovo, rendendo certo l’addio la prossima estate a parametro zero. Il PSG ha però messo gli occhi su Skriniar per l’immediato con una richiesta economica dei nerazzurri che si aggira sui 20 milioni di euro. Dalla Francia evidenziano l’arrivo in Italia di Nasser Al-Khelaifi, presidente del club parigino, per provare a dare l’accelerazione decisiva ad un affare, che se concretizzato, costringerebbe l’Inter ad ingaggiare immediatamente un nuovo difensore. Sono circolate ipotesi nei giorni scorsi come Djalò, Becao e Lindelof, mentre ieri sono salite le quotazioni dell’atalantino Demiral.

Calciomercato Inter, proposto Koulibaly per il dopo Skriniar: ostacolo ingaggio

Man mano che passano le ore l’affare Skriniar ad ogni modo si fa sempre più complesso. Intanto ‘La Gazzetta dello Sport’ evidenzia un altro retroscena in merito ad un eventuale sostituto del centrale slovacco.

La rosea sottolinea i nerazzurri si siano visti proporre da un intermediario l’ex difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ora in forza al Chelsea e reduce da una prima parte di stagione molto difficile in Premier League. Si tratterebbe però di un sogno irraggiungibile per il club meneghino alla luce dell’enorme portata dell’ingaggio da circa 10 milioni di euro. Si tratta di una cifra che il club di Zhang chiaramente non può permettersi in questo momento storico, e che farebbe arenare ogni tipo di pensiero. In caso di partenza, sempre più complicata, di Skriniar la più al momento più abbordabile sembra essere quella relativa a Merih Demiral.