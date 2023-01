“Icardi meglio di Skriniar”: ribaltone Inter

La situazione di Milan Skriniar ha fatto agitare i tifosi dell’Inter. Una questione che ha portato sui social anche a paragoni con quanto accaduto qualche anno fa con Mauro Icardi

La situazione in casa Inter è molto calda per ciò che concerne soprattutto la difesa del prossimo futuro, con Milan Skriniar destinato all’addio dopo i vani tentativi di trattenerlo con un rinnovo contrattuale.

Nelle scorse ore, il Psg ha accelerato i contatti con l’Inter per tentare di anticipare di sei mesi lo sbarco dello slovacco all’ombra della Torre Eiffel anche se la prima offerta da circa 10 milioni di uro non può bastare. Alla luce del pre-accordo con i francesi, non si esclude uno sforzo ulteriore dalla società parigina per provare a concludere il tutto prima dell’addio naturale a costo zero della prossima estate. Un lungo addio per chi ha spesso indossato anche la fascia da capitano dell’Inter, che nonostante le modalità differenti, ad alcuni tifosi ha ricordato quello di Mauro Icardi.

Inter, da Icardi al caso Skriniar: i tifosi si dividono

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il Paris a breve potrebbe rilanciare con una proposta da 15 milioni di euro, per cercare di avvicinarsi alla cifra richiesta dal club meneghino, che a sua volta dovrebbe, nel caso, trovare un erede.

Scatta quindi su Twitter il paragone tra Skriniar e Icardi, con parte dei tifosi che hanno evidenziato:

Non avrei mai pensato di scriverlo ma Icardi si è comportato meglio del 37 slovacco — ʀɪǫᴜᴇʟᴍɪsᴛᴀ ©️🇦🇷 (@ElRiquelmista_) January 30, 2023

Una cosa impopolare sul caso #Skriniar

Io lo scambierei anche con Icardi a questo punto, qualsiasi cosa pur di non perdere a zero. — Paolins (@Npaolins) January 29, 2023

Roba incredibile da credere ma Icardi ha dimostrato più amore per l’inter rispetto a #Skriniar — iScapp (@boscoverticale) January 29, 2023

Meritava di vincere lo scudetto con l’Inter più Icardi di Skriniar — NiuccioSfa®️ (@SfAnto10) January 29, 2023

In confronto, #Icardi si è dimostrato essere un signore. #Skriniar — antonio pirolo (@antopirolo) January 29, 2023

L’uomo Icardi è un gigante in confronto all’uomo Skriniar. #SkriniarOut — Antonio Mantella (@mante91) January 29, 2023

Icardi è stato un signore rispetto a skriniar….ed è tutto un diee — SePrendiGialloTiLevo (@FTuidder) January 29, 2023

ad oggi tra #Icardi e #Skriniar, il primo ci ha fatto incassare 50 milioni, il secondo no — IL SOMMO TWINTERISTA (∑) (@ilsommotwinter) January 29, 2023

In molti hanno comunque anche sottolineato il contrario, e dunque come il parallelo non sussista.