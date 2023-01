Inter, ore calde per Skriniar. I nerazzurri attendono l’offerta del Psg

L’Inter e Milan Skriniar sono sempre più lontani, con lo slovacco promesso sposo al Psg. Non è da escludere che il giocatore possa approdare a Parigi già a gennaio, con la giusta offerta. L’Inter è alla ricerca di un sostituto

Sono ore calde, anzi caldissime per quanto riguarda il futuro di Milan Skriniar all’Inter. Da adesso alle 20 di domani, 31 gennaio, ogni momento è buono per il difensore slovacco per lasciare Milano e approdare a Parigi.

Il Psg ha già avanzato un’offerta di 10 milioni, ma l’Inter ha rifiutato. Ne vuole almeno 20. Simone Inzaghi vorrebbe trattenere il giocatore fino alla fine della stagione, perché perderlo ora e trovare un giocatore in grado di sostituirlo in così poco tempo sarebbe davvero difficile. E la partenza di Skriniar potrebbe complicare la qualificazione in Champions League dell’Inter. Una qualificazione che vale circa 50 milioni. E siccome l’Inter ora rimpiange i 60 non accettati dal Psg questa estate, vorrebbe evitare ulteriori danni.

C’è anche da dire, però, che ora all’interno dello spogliatoio nerazzurro potrebbe crearsi un po’ di tensione, visto che a nessuno è piaciuta la gestione di questa situazione da parte del giocatore e del suo procuratore Sistici (senza dimenticare le dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo nel corso di Inter-Empoli).

Moltissimi ex Inter si sono espressi sulla questione, da Wesley Sneijder a Marco Materazzi che ai microfoni di DAZN ha detto: “Non troverai mai l’amore di 80mila persone come gli interisti a San Siro”. Questo Skriniar lo sa, sa che se dovesse rimanere a gennaio e partire a giugno non avrà cinque mesi facili. A livello di ambiente e di tifoseria. Perché i tifosi dell’Inter non hanno mai voltato le spalle a Skriniar, lo hanno sempre difeso, sempre acclamato e applaudito allo stadio. Hanno speso per lui cori per 90 minuti e striscioni con scritto “Skriniar resta a Milano, sei il nostro capitano”. Ora è diverso, la fascia da capitano i tifosi non la vogliono più vedere al suo braccio. E probabilmente allo stadio non canteranno più per lui.

Inter, alla ricerca di un sostituto last minute

L’ipotesi che Skriniar parta già a gennaio è la più probabile, col Psg atteso a una nuova e ultima offerta da 15 milioni. Ma l’Inter deve muoversi e cercare un possibile sostituto. Occhi in Premier League ma anche in Serie A, anche se l’ipotesi che un difensore possa arrivare dall’Italia sembra essere più remota. Più facile che arrivi dall’estero.

Per quanto riguarda la Premier League l’Inter avrebbe effettuato una richiesta di informazioni sull’eventuale prestito di Harry Maguire dal Manchester United, anche se al momento sembrerebbe che il club voglia trattenere il giocatore almeno fino a giugno. Sempre nel Manchester United piace Victor Lindelof, ma la società non vuole liberarlo. Nel mirino anche Thilo Kehrer del West Ham, mentre per Chalobah del Chelsea – trattato a lungo in estate – non ci sono i margini.

Più difficile la pista Tiago Djalo del Lille. In Serie A, invece, potrebbe aprirsi una pista con l’Atalanta per l’ex Juventus Merih Demiral. Il turco con Gasperini gioca braccetto di destra e potrebbe rappresentare il degno erede di Skriniar. L’Atalanta chiede 30 milioni, l’Inter vorrebbe un prestito. Da parte sua, il giocatore sembra essere intenzionato a lasciare la Dea a gennaio e non gli dispiacerebbe vestire la maglia nerazzurra. Quella dell’Inter, si intende. Infine occhio a Becao dell’Udinese, altro nome ‘italiano’ che piace in viale della Liberazione.