Maguire in Serie A: si muove il top club

Il prossimo futuro di Milan Skriniar rappresenta l’argomento centrale delle ultime ore di calciomercato in casa Inter. In caso di addio già a gennaio spunta un nome dalla Premier per sostituirlo

L’Inter manda in archivio per ora la situazione del campionato per concentrarsi sugli ultimissimi giorni di mercato invernale, che si riveleranno decisivi per il futuro prossimo della difesa di Simone Inzaghi.

Appare chiaro come la situazione relativa a Milan Skiriniar andrà a modificare le prossime strategie del club di Suning. Ciò che è certo è che lo slovacco lascerà l’Inter con destinazione Parigi anche se andranno capite le tempistiche: addio immediato già sul finale di questo gennaio, a fronte di un pagamento del cartellino, oppure matrimonio parigino rinviato alla prossima estate quando si tratterà di approdo a parametro zero. La partenza del numero 37 già ora non è più così irrealistica, al netto delle tempistiche risicate e della conseguente necessità di andare poi a reperire un erede.

Calciomercato Inter, dal futuro di Skriniar alla suggestione inglese: spunta Maguire

A fronte della forte volontà del ragazzo di voler lasciare subito Milano per evitare eventuali problemi con l’ambiente non si esclude quindi uno sforzo economico da parte del PSG per provare a prelevare Skriniar ora.

Intanto dall’Inghilterra rilanciano un altro nome per la retroguardia di Inzaghi. Secondo quanto evidenziato dal ‘Daily Mail’, l’Inter avrebbe effettuato una richiesta di informazioni sull’eventuale acquisto in prestito di Harry Maguire dal Manchester United, proprio alla vigilia dell’ultimo giorno di mercato. Il capitano dei ‘Red Devils’, nonostante un minutaggio scadente ed un ruolo secondario per ten Hag, vorrebbe aspettare fino all’estate per sistemare il suo futuro.

Maguire ha iniziato una sola partita di Premier League in questo 2023 finora col Manchester United, che ha ormai costruito una cerniera fissa con Lisandro Martinez e Varane. La situazione del criticatissimo centrale britannico non è cambiata nonostante la sua pazienza, ed entro l’estate valuterà le sue opzioni con un certo numero di club in Premier League e dall’estero che probabilmente proveranno a rafforzare le rispettive difese. Per ora però resta a Manchester.