Fuga dall’Inter, non solo Skriniar: “Altri due big via a gennaio. Trattativa in corso”

Non solo Skriniar: ora l’Inter rischia di essere alle prese con altre due situazioni parecchio complicate già a gennaio

Come si dice spesso, le disgrazie non vengono mai sole. Lo starà pensando probabilmente Simone Inzaghi, così come Beppe Marotta. La ‘disgrazia’ più grande di queste ore è ovviamente la questione Skriniar. Lo slovacco ha deciso di rifiutare ogni proposta di rinnovo da parte dei nerazzurri, con il PSG ormai destinazione scritta per il difensore.

Le dichiarazioni di qualche giorno fa dell’agente di Skriniar, Roberto Sistici, hanno agitato parecchio le acque e non a caso l’Inter è rimasta furiosa di quell’intervista, soprattutto a pochi minuti da una partita. Il centrale andrà via gratis in estate, questo è certo, a meno che non succeda altro in queste ultime ore di mercato. Le indiscrezioni su un addio anticipato si sono infittite nella serata di ieri, il PSG potrebbe lanciare un’offensiva ma per ora non è disposta ad arrivare alla richiesta dell’Inter da circa 20 milioni. Per cui al momento la situazione rimane in bilico. Di certo, per Marotta rischia di essere una chiusura di mercato complicatissima, nel caso in cui dovesse affannarsi in poche ore a trovare un sostituto all’altezza. Si è fatto il nome di Lindelof, ma comunque chiudere tutto in un lampo non sarebbe semplice. Ma, appunto, potrebbe non essere l’unica grana pesante da affrontare a breve.

Inter, allarme rosso gennaio: “Trattativa col Chelsea per Dumfries. Tensione Brozovic”

Il riferimento è ad altri due giocatori non tanto sicuri di restare, per vari motivi. Il primo è Denzel Dumfries, anche lui sacrificato di lusso a giugno, e Marcelo Brozovic.

A parlarne è il giornalista Alfio Musmarra a ‘Top Calcio 24’: “Sono ore molto calde per Dumfries e Brozovic. L’olandese vorrebbe andare via già a gennaio, c’è una trattativa in essere col Chelsea e il sostituto potrebbe essere Mazzocchi della Salernitana. Il croato invece non gioca da metà settembre e c’è malessere da parte del ragazzo, che vorrebbe andare al Barcellona. Calhanoglu gli ha portato via il posto, non è più imprescindibile. Mi risulta che ci sia stata un po’ di tensione in queste settimane, l’ipotesi di scambio con Kessie si è arenata perché l’Inter chiedeva un cospicuo conguaglio”.

La situazione è complicata, i nerazzurri stanno vivendo ore convulse ma è naturale che non possano smobilitare a gennaio. Di certo c’è che l’aria si sta facendo un po’ più pesante attorno al mercato dell’Inter e Marotta dovrà essere bravissimo a calmarle e portare comunque ‘in salvo’ le casse del club.