Skriniar scatena gli interisti sui social: il paragone con Bremer è impietoso

I tifosi dell’Inter scatenati contro Skriniar e la decisione di andare via a zero: lo confrontano con Bremer e la prendono con Marotta

L’Inter si rialza dopo la batosta con l’Empoli e ringrazia Lautaro Martinez. La doppietta dell’argentino trascina i nerazzurri al secondo posto, in attesa di Milan, Roma e Lazio. Tre punti di importanza capitale visto il momento, sia in campo che dal punto di vista del calciomercato.

Ieri non c’era per squalifica, ma l’uomo più dibattuto resta Milan Skriniar e l’accordo col PSG, di sicuro in vista di giugno. Si è parlato anche della possibilità di anticipare il colpo a gennaio, ma non sarà facile convincere l’Inter. La richiesta è di 20 milioni, la proposta si ferma più o meno a metà. Per Marotta non basta, soprattutto perché deve cercare in fretta e furia un sostituto più o meno all’altezza. In ogni caso un comportamento, questo di Skriniar, che proprio non sta piacendo ai tifosi nerazzurri. Dagli striscioni allo stadio in suo ‘onore’, con la richiesta di restare da capitano, l’aria è decisamente cambiata. Anche perché lo slovacco se ne andrà a zero, facendo un danno non indifferente all’Inter, oppure portando pochi ‘spicci’.

Il confronto con un’altra situazione simile accaduta lo scorso anno è impietosa e i tifosi non se la lasciano scappare. E si tratta di Gleison Bremer, che era il giocatore più importante, costoso e rappresentativo – insieme a Belotti – del Torino. Il brasiliano era in scadenza, poteva andare via gratis, ma ha scelto di rinnovare il contratto per permettere ai granata di incassare una cifra alta dalla sua cessione.

Una firma non scontata e non dovuta, ma che ha comunque fatto piacere a tanti. E ha fatto incassare a Cairo 50 milioni dalla Juve. Tutto l’opposto di quanto, invece, sta facendo Skriniar: è questo il rimprovero di tanti tifosi nerazzurri (e non solo) che sui social non stanno risparmiando il centrale. “Bremer vs Skriniar: un uomo contro un pagliaccio”, “Bremer rinnova e fa intascare a Cairo 50 milioni. Bremer, l’ex Capitano del Torino”, “Bremer, capitano del Torino, in scadenza ha prolungato con la promessa di essere venduto. Ha portato 50 milioni. Skriniar fa benissimo ad andare dove guadagna di più, ma ha raccontato ca**ate fino a ieri danneggiando squadra e società”, scrivono in tanti.

C’è però anche chi la vede diversamente: “Bremer ha firmato un accordo con Cairo apposta per non andare via a zero e con l’ok garantito alla vendita. Skriniar (come Bremer) è stato preso per il c*lo da Zhang e da Marotta. Ma voi veramente pensate vi sia tutto dovuto? Chi attacca Skriniar o è stupido o in malafede. Fa bene!”, un altro dei commenti. Nel mirino ovviamente anche lo stesso Marotta e le scelte di mercato della scorsa estate: “Inter vicina a Bremer per fare la coppia con Skriniar. Bremer va alla Juventus, Skriniar va al Psg. L’Inter rimane con Bastoni gran sasso”.

Bremer rinnova e fa intascare a Cairo 50 milioni.

Bremer, l’ex Capitano del Torino. — Alessandro (@90ordnasselA) January 28, 2023

Bremer ha firmato un accordo con Cairo apposta per non andare via a zero e con l ok garantito alla vendita. Skriniar(come Bremer) è stato preso per il culo dal 🇨🇳 e da marmotta. Ma voi veramente pensate vi sia tutto dovuto? Chi attacca skriniar o è stupido o in malafede. Fa bene! — Matteo79vr (@MatteoVr79) January 29, 2023

Bremer, capitano del Torino, in scadenza ha prolungato con la promessa di essere venduto. Ha portato 50 milioni.

Skriniar fa benissimo ad andare dove guadagna di più, ma ha raccontato cazzate fino a ieri danneggiando squadra e società. — L'Undici (@lundici_it) January 29, 2023