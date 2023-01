L’agente di Skriniar rompe il silenzio: “L’Inter lo ha messo sul mercato”

Parla l’agente di Milan Skriniar e non mancano delle frecciate verso l’Inter: il rinnovo ormai sembra definitivamente tramontato

Rinnovo ora impossibile, non soltanto il Psg: è questo quello che dice Roberto Sistici, agente di Milan Skriniar, dando la sua versione sulla trattativa con l’Inter per il prolungamento del contratto.

Il procuratore rompe il silenzio e prova a fare chiarezza con un’intervista a ‘Tele Nord’ in cui non mancano frecciate anche pesanti alla società. Si parte da quest’estate quando, secondo Sistici, l’Inter ha preso la decisione di mettere Skriniar sul mercato. “Una scelta della società che ha portato ad una trattativa tra Inter e Psg del quale eravamo informati -spiega -. La trattativa si è interrotta e anche di questo siamo stati informati. Era una decisione che non spettava a noi e che il calciatore ha accettato con professionalità e assoluto rispetto del contratto”.

Si entra quindi nel vivo della trattiva per il rinnovo, che ormai sembra saltata: “In autunno abbiamo risposto a tutte le richieste di incontro delle società – afferma Sistici -. Dopo alcuni incontri preliminari, abbiamo presentato una richiesta economica e dopo, a novembre 2022, la Società ci ha presentato una proposta”. Offerta che, stando a quanto dichiarato dal procuratore, viene rifiutata prima di Natale: “Ho comunicato al club la decisione di non accettare la loro proposta. Scelta ribadita a inizio gennaio, prima della Finale di Supercoppa, quando ho anche informato i dirigenti nerazzurri Marotta e Ausilio che ci ritenevamo liberi di ascoltare offerte di altri club”.

Calciomercato Inter, agente Skriniar sbotta: “Strumentalizzazioni non fanno bene”

Il procuratore di Milan Skriniar prosegue nel racconto della situazione e lancia qualche frecciata alla società: “Del Psg non abbiamo parlato noi, così come non siamo stati noi a far trapelare le posizioni nostre e dell’Inter. Avevamo deciso di gestire la cosa con riservatezza per la serenità della squadra e del giocatore”.

Cosa che, evidentemente non è accaduta. Ora Skriniar ascolterà altre offerte, non soltanto il Psg: “Ci sono stati contatti con alcuni club non italiani. Possibilità di rinnovo? Al momento non ce ne sono. Chi conosce Milan, sa che onorerà sempre la maglia del club. Certe strumentalizzazioni, che evidentemente non dipendono da noi, – conclude – non fanno il bene del calciatore e impediscono la giusta serenità che merita la squadra”.