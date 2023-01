Dal Milan alla Roma: lo sgambetto dell’ex mentore

I due club stanno cominciando a muoversi a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato per un possibile affare

Manca poco più di una settimana al gong finale che decreterà la chiusura ufficiale della finestra invernale. Sino a questo momento, almeno per quanto riguarda il campionato italiano, non è stato senz’altro un mercato memorabile, con pochissimi movimenti effettuati sia in entrata che in uscita rispetto ad altre leghe estere.

Alla luce di quanto avvenuto nelle scorse ore, però, la sensazione è che qualcosa di importante possa ancora avvenire proprio durante l’ultimissima settimana a disposizione. Uno dei grandi protagonisti a sorpresa potrebbe essere ad esempio Milan Skriniar. Il centrale slovacco nei giorni scorsi ha infatti scelto di non rifiutare per il momento il rinnovo con l’Inter che potrebbe decidere di accelerare le pratiche per la cessione a gennaio ed evitare di perderlo a costo zero tra sei mesi.

Ma non solo, perché nella capitale a tenere banco è l’affare che riguarda Nicolò Zaniolo. L’esterno della Roma questo pomeriggio non sarà a disposizione di José Mourinho dopo aver chiesto di non essere convocato per il match contro lo Spezia. Nelle ultime ore si sono intensificate le voci su una possibile cessione verso la Premier League, sebbene le richieste molto elevate da parte dei giallorossi per lasciarlo partire.

Calciomercato Roma e Milan, l’Everton torna su Ziyech

Uno dei nomi caldi in entrata tra Roma e Milan continua ad essere quello di Hakim Ziyech.

Come anticipato nei giorni scorsi, la Roma potrebbe infatti tornare in corsa per il vecchio pallino di proprietà del Chelsea, qualora riuscisse a trovare una formula soddisfacente per assecondare l’uscita di Nicolò Zaniolo. L’esterno marocchino in Italia è sempre piaciuto anche al Milan, che in questa finestra non ha però intenzione di partecipare ad alcuna asta.

Come raccontato in Inghilterra dal ‘Daily Mail’, non è da sottovalutare il possibile blitz dell’Everton nei confronti di Ziyech. Già la scorsa estate, come anticipato da Calciomercato.it, l’ex tecnico Lampard lo aveva individuato come obiettivo di mercato. E, considerando la complicatissima situazione di classifica dei ‘Toffees’, l’attaccante del Chelsea potrebbe dare una grande mano per uscire dalla zona retrocessione.