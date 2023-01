CM.IT | E’ perfetto per Allegri: la Juventus vuole anticipare il Tottenham

La Juventus a caccia di un rinforzo sulla destra, considerando il probabile addio a fine stagione di Cuadrado. Nel mirino c’è un jolly della Serie A

La Juventus deve subito riscattare la pesante sconfitta di Napoli e giovedì incrocerà il Monza negli ottavi di Coppa Italia, prima dell’impegno in campionato contro l’Atalanta dell’ex Gasperini.

Intanto domani si insedierà il nuovo Consiglio d’amministrazione con Gianluca Ferrero alla presidenza e il Dg Scanavino che ricoprirà anche la carica di Ad al posto di Arrivabene. Nell’area tecnica confermati Cherubini e Allegri in panchina, con l’allenatore toscano che da qui a fine stagione si giocherà la permanenza alla guida della ‘Vecchia Signora’. John Elkann ha ribadito la fiducia nell’allenatore dopo le dimissioni di Agnelli ma, nonostante un contratto fino al 2025 a 7 milioni di euro all’anno (più bonus), servirà una seconda parte di stagione da protagonista alla Juve per dare seguito al secondo ciclo di Allegri alla guida dei bianconeri. L’ex allenatore di Milan e Cagliari avrà maggiore peso decisionale nelle scelte in sede di campagna trasferimenti e dopo l’investitura del neo Cda potrebbe accendersi il mercato della società piemontese. Difficilmente comunque in questa finestra di gennaio ci saranno colpi pirotecnici per la Juventus, con il nuovo corso improntato sulla sostenibilità e senza spese folli.

Calciomercato Juventus, jolly Posch per Allegri: sfida a Conte e Paratici

Ad Allegri serve però un puntello per completare la sua rosa, considerando che piano piano sta recuperando tutti i big ai box per infortunio, in primis Pogba e Vlahovic.

Il settore destro dello scacchiere bianconero resta scoperto, con Cuadrado acciaccato e lontano parente dal giocatore ammirato nelle scorse stagioni. Il sipario con la Juventus per il laterale colombiano è vicino, visto che al momento è da escludere un rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La ‘Vecchia Signora’ è intenzionata a ripartire senza Cuadrado e sta valutando diversi profili sul mercato per rimpiazzarlo. Piace sempre molto per la sua duttilità Maehle, con l’Atalanta che accetterebbe però solo l’obbligo di riscatto e una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro. Valutazione simile del Real Valladolid per il baby Fresneda, sul quale comunque c’è il corteggiamento minaccioso di Arsenal e Newcastle dalla Premier League.

Gli osservatori bianconeri inoltre, insieme a Holm dello Spezia, negli ultimi tempi hanno seguito con attenzione anche le prestazioni di Stefan Posch come raccolto da Calciomercato.it. Jolly prezioso nel Bologna di Thiago Motta, il nazionale austriaco oltre al ruolo di centrale si sta disimpegnando egregiamente pure da terzino e domenica contro l’Udinese ha siglato il suo secondo gol nel campionato di Serie A. L’eclettismo di Posch farebbe al caso delle alchimie allegriane (potrebbe ricoprire anche il ruolo da braccetto nella difesa a tre), con il giocatore sbarcato la scorsa estate a Bologna in prestito con obbligo condizionato a 5 milioni di euro dall’Hoffenheim. Il prezzo del cartellino del 25enne difensore si è quanto meno raddoppiato e serviranno 10-12 milioni per strapparlo al Bologna e alla concorrenza del Tottenham, visto che pure l’ex Ds bianconero Paratici ha messo gli occhi sull’austriaco per la difesa di Antonio Conte. La Juventus potrebbe utilizzare la carta Cambiaso e il rinnovo del prestito del classe 2000 nelle negoziazioni con il Bologna per Posch, nome da monitorare sul mercato per il nuovo corso della ‘Vecchia Signora’.