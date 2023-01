Doppio scambio Inter-Barcellona: “Uno si e l’altro no”

Il mercato di gennaio rischia di infiammarsi sull’asse Inter-Barcellona. Da Brozovic-Kessie e Correa-Depay, i tifosi commentano le voci delle scorse ore

L’Inter è tornata a vincere battendo il Verona nell’ultimo turno di Serie A, ma la distanza dalla vetta resta siderale. Intanto avanzano le tematiche e suggestioni legate al calciomercato, con le ultime voci dalla Spagna che fanno riflettere.

Torna caldo l’asse tra Inter e Barcellona, e dopo la potenziale idea di scambio tra Brozovic e Kessie, dalla penisola iberica lanciano anche la suggestione di un eventuale cambio di maglia tra Correa e Depay, per risolvere le rispettive problematiche in attacco. Sul fronte centrocampo, tra il croato e l’ex milanista, il club catalano sarebbe disposto a fare questo tipo di operazione alla pari, senza conguaglio a favore dei nerazzurri, con uno scambio anche tra due ingaggi identici. In questo caso non si è vicini ad una trattativa vera e propria ma i vari fattori sono oggetto di riflessione.

Calciomercato, Inter-Barcellona asse caldo: “Correa-Depay si, no a Brozovic-Kessie”

Un doppio scambio per il momento semplicemente suggestivo e che raccoglie pareri discordanti. Mentre sul fronte Correa-Depay i tifosi dell’Inter sembrano più a favore, su Brozovic-Kessie l’opinione è l’esatto opposto.

Situazioni queste che sono state lungamente esplorate dai fan su Twitter in queste ore a suon di messaggi chiari:

Se davvero fossero così folli a Barcellona, dovrebbero proporre Brozo+correa per Depay e Frenkie — Satrianesimo (@fuck1do) January 16, 2023

Onestamente non credo che il Barca si accollerebbe Correa senza avere nulla in cambio. Depay è un giocatore che riesci a piazzare. Correa no. Quindi o è una bufala o c’è dell’altro. E forse in questo senso vogliono sbarazzarsi di Kessie. Io mi tengo Brozo. — MinaInterista (@MinaInterista) January 16, 2023

Correa per Depay va benissimo ma Brozo per Kessie anche no — alessia (@4lexinha) January 16, 2023

allo scambio Depay Correa non ci credo minimamente, anche perché sennò il giorno dopo gli proporrei subito Gagliardini per De Jong. — Fabio (@Fabio999999) January 16, 2023

Depay per Correa? Vendo mia madre

Kessiè per Brozovic? Dovete passare sul mio cadavere, inetti! — Lady_Sgrazia 🍀 (@Queen_Mary_Na) January 16, 2023

Invece per me Depay Correa, non mi convince.

Intendiamoci, Depay gli da piste… ma tra ingaggio ed eta, per me dobbiamo evitare a meno che ne vuoi fare il nuovo titolare con Lautaro — Dydsix (@dydsix) January 16, 2023

L’unica cosa che mi fa pensare che lo scambio #Correa–#Depay abbia del reale è che si faccia per agevolare lo scambio Brozovic-Kessie. Zero illusioni. — Manuel Delon (@_MDelon) January 16, 2023

Doppio asse col Barcellona: Brozovic-Kessie? Ci penserei. Depay-Correa? Lo farei ma c’è una differenza di contratto (Depay è a scadenza, Correa no)… — Domenico Fabbricini (@DFabbricini) January 16, 2023