DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative del 15 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulle trattative e i movimenti di calciomercato di oggi 15 gennaio.

La Serie A sta per raggiungere il proprio giro di boa, con la fine del girone di andata sempre più vicino. Giornata ricca di gare, che potrebbero contribuire a delineare in modo più chiaro le fisionomie di una classifica nella quale il Napoli ha ulteriormente aumentato il gap rispetto alle inseguitrici. Tuttavia, sono anche le indiscrezioni legate ai possibili colpi di mercato a calamitare l’attenzione mediatica. Segui con noi in diretta tutti gli aggiornamenti di giornata.

Calciomercato.it vi fornirà aggiornamenti live sulle mosse dei vari club, alla ricerca di colpi importanti con cui rivitalizzare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. News su Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli e non solo. Le ultimissime.

LIVE

12:00 – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Lazio, Tare ha così commentato le voci su Milinkovic: “Il legame che ha con la società va al di là di tutte le voci che riguardano la sua situazione.”

10:00 – Possibile sfida Juventus-Napoli per Kiwior. Per l’acquisto del difensore polacco, però, i bianconeri potrebbero trovare in Szczesny – compagno di Nazionale di Kiwior – un valido supporto.

09:00 – La Juventus non avrebbe affatto digerito il KO di Napoli. La panchina di Allegri non è salda, ed in estate l’ipotesi di un ribaltone non è affatto da escludere. Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport“, potrebbero ritornare in auge le candidature di Conte e Zidane.