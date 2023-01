L’Inter lo saluta con sei mesi di anticipo: va da Gattuso

Il calciomercato di gennaio all’Inter potrebbe subire una cessione improvvisa con sei mesi di anticipo: arriva Gattuso

Il mercato di gennaio dell’Inter sarà con tutta probabilità vicino allo zero. La società nerazzurra non ha grandi risorse a disposizione e in ogni caso la rosa è già abbastanza completa. A penalizzare Inzaghi sono soprattutti gli infortuni, ma numericamente l’organico è più che a posto. Certo, gli stop di Brozovic, Lukaku e Correa sono pesantissimi, ma l’obiettivo può essere solo recuperarli. Anche se per la Supercoppa l’Inter difficilmente potrà riaverli a disposizione.

A centrocampo probabilmente i problemi maggiori, dal momento che manca un po’ di dinamismo e forza fisica. Barella è l’unico rimasto con determinate caratteristiche, Asllani non è ancora pronto e Inzaghi ha dovuto adattare addirittura Calhanoglu, con Mkhitaryan ormai definitivamente mezzala. L’armeno dà comunque equilibrio, è un campione e come tale in ogni ruolo può fare la differenza. Gennaio è soprattutto il mese dei rinnovi e per Marotta il più preoccupante è sicuramente quello di Milan Skriniar, da cui sostanzialmente dipenderà il futurodei nerazzurri. Il motivo è abbastanza semplice da comprendere: se andrà via a zero sarà un problema bello grosso. Altrimenti l’Inter non avrà la necessità di sostituirlo oppure potrà cederlo a peso d’oro. In scadenza c’è anche de Vrij, ma in questo caso la situazione non è ancora così chiara.

Calciomercato Inter, Gagliardini via subito: lo vuole Gattuso

E poi, oltre a Edin Dzeko che sta trascinando l’Inter, c’è Roberto Gagliardini. Il suo addio a fine anno è scontato, si svincolerà senza troppi rimpianti per i nerazzurri. Ad aspettarlo potrebbe esserci ancora il Monza, sarebbe un colpo in pieno stile Galliani, oppure la Lazio.

Anche se Sarri non è del tutto convinto e in ogni caso non lo vede come il rinforzo che serve davvero alla sua squadra. Ieri è partito titolare col Verona vista l’emergenza a centrocampo e i tanti impegni ravvicinati, ma nel postpartita si è sfogato: “Non sono più disposto ad avere questo minutaggio, ho 28 anni e voglio dimostrare tanto. A giugno prenderò le mie decisioni”. Ma c’è qualcuno pronto a scomettere che il suo addio all’Inter potrebbe addirittura essere anticipato a gennaio. Secondo ‘El Gol Digital’, infatti, Gattuso lo avrebbe individuato come puntello ideale per il suo centrocampo al Valencia. ‘Ringhio’ vorrebbe un rinforzo in quel reparto da affiancare ad Andre Almeida, tra i migliori in Supercopa contro il Real Madrid.

Ai ‘pipistrelli’ dovrebbe presto arrivare in prestito Facundo Pellistri, un esterno, ma Gattuso chiede di più alla dirigenza, soprattutto a centrocampo. Gagliardini lo ha fatto capire chiaramente, vuole giocare molto di più e verosimilmente sarebbe ben contento di cambiare aria fin da subito. Secondo il portale spagnolo, inoltre, l’Inter sarebbe disposta a lasciarlo andare gratis già a gennaio, in modo da liberarsi subito del suo ingaggio, che al lordo è di circa 3 milioni di euro. Il tecnico calabrese lo conosce bene, non avrebbe grandi difficoltà a convincere Gagliardini che a sua volta forzerebbe senza problemi l’addio all’Inter da subito.