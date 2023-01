Porta chiusa per Nico Gonzalez: Barone emette il verdetto

Il futuro di Nico Gonzalez resta argomento di grande attualità tra l’interessamento del Leicester, le riflessioni della Fiorentina e le ultime parole di Barone che apparentemente chiudono la porta

Il mercato di gennaio nasconde come sempre insidie, occasioni, affari possibili ed altri poi alla fine mai realizzati. In casa Fiorentina sanno bene quanto possono alzarsi le temperature anche in inverno viste le situazioni relative ad Amrabat e Nico Gonzalez.

Il focus è in particolare sull’attaccante argentino, rimasto per larghi tratti della stagione ai box per problematiche fisiche che gli hanno anche impedito di partecipare ai Mondiali poi vinti dall’Argentina guidata da Leo Messi. Una delusione per l’esterno offensivo viola che è tornato a collezionare minuti prima contro il Sassuolo in campionato, con annesso gol su rigore, e poi in Coppa Italia contro la Sampdoria, prima di subentrare anche stasera in quel di Roma. Il suo futuro resta però sotto la lente di ingrandimento, soprattutto del Leicester, che ha necessità di rinforzare quella zona del campo. Come evidenziato da Calciomercato.it, alcuni intermediari sono al lavoro per portare Gonzalez lontano dalla Serie A, al netto però degli ostacoli.

Calciomercato Fiorentina, da Amrabat a Nico Gonzalez: Barone chiude la porta

Riflessioni, perplessità e volontà dello stesso Nico Gonzalez sono all’interno del calderone di un affare che però dalla Fiorentina non sembrano intenzionati a fare. Commisso ne ha parlato poco prima della sfida di coppa Italia, vinta contro la Sampdoria e questa sera ha ribadito i concetti anche Joe Barone.

Prima di Roma-Fiorentina di questa sera infatti il dirigente viola, rispondendo ad una domanda di ‘Dazn’ su Amrabat, ha chiarito la posizione su entrambi i calciatori: “Amrabat? Abbiamo programmato per tutta la stagione e per tutto l’anno. Confermo, come ha già fatto il club più volte, che Amrabat e Nico Gonzalez non sono in vendita. Nico sta recuperando e ne siamo contenti”.

Prova quindi a chiudere la porta anche Barone, al netto delle esigenze del Leicester dalla Premier League. Nico Gonzalez sta infatti continuando il suo percorso di pieno recupero per tornare a brillare come prima, mentre dalla dirigenza viola arrivano segnali chiari.