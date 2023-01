Zaniolo all’ombra di Dybala: rinnovo bloccato e futuro incerto

Zaniolo torna a essere nell’occhio del ciclone dopo i fischi all’Olimpico. Stagione all’ombra di Dybala e futuro incerto tra rinnovo e addio

Tre risultati utili consecutivi in questo inizio 2023 per la Roma, che ha conquistato due vittorie contro Bologna e Genoa e un pareggio a San Siro contro il Milan. Anche in queste partite però è mancato l’apporto di Nicolò Zaniolo, giocatore in un momento di grande difficoltà. Nella partita di Coppa Italia lo abbiamo visto molto nervoso, strappandosi la maglietta e imprecando davanti al direttore di gara.

I motivi di tale nervosismo potrebbero essere vari: dal gol che manca dallo scorso 3 novembre contro il Ludogorets al rinnovo che continua a essere bloccato. Oppure la presenza di Paulo Dybala che gli ha tolto gran parte di protagonismo. Mourinho lo difende a spada tratta dai fischi dei tifosi, ma qualcosa non va e si vede.

Roma, rinnovo congelato per Zaniolo: futuro incerto con Juve e Milan attente

Paulo Dybala ha decisamente spostato tutta l’attenzione del popolo romanista su di sé tra gol e giocate spettacolari, lasciando poco altro ai compagni. Essere all’ombra della ‘Joya’ potrebbe essere uno dei motivi per il quale Zaniolo continua a essere presente solo fisicamente in campo e non mentalmente.

Poi ovviamente c’è la spinosa questione rinnovo, che continua a essere in una lunga fase di stallo. Nessun incontro in programma al momento con l’entourage e la distanza tra offerta e richiesta continua a essere ampia. Il giocatore vorrebbe un contratto da big, ma la Roma aspetta anche risposte sul campo. Nel frattempo, visto che a giugno rimarrà un solo anno di contratto con i giallorossi, Milan e Juventus continuano a essere attenti sulle tracce del calciatore. Gli interessi arrivano anche dalla Premier League, ma Zaniolo vorrebbe rimanere in Italia, Juventus, Milan o Roma che sia. Adesso però per il numero 22 è giunto il momento di dare una svolta a questa stagione. Un gol in campionato e uno in Europa League sono troppo pochi per un giocatore del suo calibro. Inoltre se vuole conquistare il rinnovo dovrà decisamente tornare protagonista con la maglia giallorossa.