Roma, rinnovo in arrivo: blindato il pupillo di Mourinho

Il futuro di uno dei pupilli di José Mourinho potrebbe presto essere blindato: il rinnovo di contratto con la Roma è sempre più vicino

Un inizio 2023 con risultati importanti per la Roma fino ad ora. Prima la vittoria contro il Bologna, poi il pareggio last minute a San Siro contro il Milan campione d’Italia e infine la vittoria contro il Genoa che vale l’approdo ai quarti di finale di Coppa Italia. Nonostante il gioco continui a lasciar desiderare, i giallorossi hanno messo a segno una striscia di risultati utili importanti.

Nel frattempo il calciomercato invernale del club capitolino rimane legato alle uscite, con Shomurodov vicino al Torino, mentre per Karsdorp si cerca la soluzione giusta con la Premier League in finestra. Poi il capitolo rinnovi continua a essere determinante. Per quanto riguarda Zaniolo si continua a essere in una fase di stallo, mentre l’agente di Smalling ieri ha fatto visita a Trigoria. Ma un altro rinnovo è ormai a un passo.

Calciomercato Roma, Matic insostituibile: rinnovo pronto a scattare

La questione rinnovi è sempre molto spinosa, soprattutto durante il calciomercato invernale, quando i giocatori in scadenza possono iniziare a prendere accordi con altri club. In casa Roma il rinnovo più vicino di tutti al momento sembra essere quello di Nemanja Matic.

Il centrocampista serbo ha scelto la Roma dopo aver lasciato il Manchester United a parametro zero soprattutto per la presenza di José Mourinho. I due hanno lavorato insieme già al Chelsea oltre che ai ‘Red Devils’. Se inizialmente si pensava che il ruolo di Matic potesse essere quello di comprimario, nella prima parte di stagione il serbo è sempre stato presente in campo. Per ora ha infatti totalizzato 23 presenze su 24 partite disputate dalla Roma. Un vero faro nel centrocampo di Mourinho. Nel suo contratto, che scadrà a giugno, c’è l’opzione per il rinnovo automatico fino al 2024 che scatterà al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali. In una stagione idealmente perfetta, in cui i giallorossi raggiungerebbero le finali di Europa League e Coppa Italia, il totale delle partite sarebbe 58, dunque con 29 presenze per Matic scatterebbe il rinnovo. Per questo, il prolungamento del centrocampista serbo potrebbe sembrare ormai una pura formalità, vista anche l’importanza nella rosa di Mourinho.