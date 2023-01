Roma, rebus difesa: l’incontro con Smalling, gli esterni ‘bloccati’ e l’addio di Shomurodov

La Roma punta a rinforzare la difesa a gennaio, ma è legata agli addii: Shomurodov il più vicino alla cessione, brutte notizie su Karsdorp e Vina. E oggi è arrivato l’agente di Smalling

Il calciomercato della Roma potrebbe presto entrare nel vivo, anche in entrata. Questo grazie ai movimenti in uscita che sono previsti un po’ in tutti i reparti. Tiago Pinto si concentrerà verosimilmente sulla difesa, vero tallone d’Achille della rosa giallorossa, più che altro a livello numerico. Mourinho infatti utilizza la difesa a tre, con tre competizioni da affrontare, ma senza avere i ricambi adatti.

L’unico sostituto di ruolo è infatti Marash Kumbulla, che pure è stato molto poco impiegato dallo Special One in questa stagione (anche per colpa di un infortunio). L’albanese giocherà sicuramente domenica con la Fiorentina, visto che Ibanez sarà squalificato. Ma in caso di doppia assenza il problema sarebbe ben più grave. E allora tra i primi obiettivi della Roma ci sarà sicuramente un centrale, anche ragionando in ottica prossima stagione. Anche perché il futuro di Chris Smalling resta in bilico, con il contratto in scadenza nel 2023 e un’offerta avanzata dalla Roma già da tempo. Sul centrale classe ’89 c’è l’Inter, ma la preoccupazione più grande per i giallorossi è un’eventuale proposta all’altezza dalla Premier. Intanto ieri l’agente di Smalling, James Featherstone, è arrivato in Italia e questa mattina è arrivato proprio a Trigoria. Sul piatto ovviamente il futuro del suo assistito, di cui si parlerà verosimilmente anche nei prossimi giorni. Con la Roma che vorrebbe una soluzione in tempi abbastanza brevi.

Calciomercato Roma, arriva l’agente di Smalling. Da Karsdorp a Vina e Shomurodov: la situazione

Ma per fare spazio a nuovi acquisti, c’è da risolvere la questione cessioni. Partiamo da Karsdorp, che è apertamente e ufficialmente sul mercato, a maggior ragione dopo le parole del suo legale a TV Play. Come vi abbiamo raccontato il Fulham ha fatto un sondaggio, lo vorrebbe, ma la Roma non intende accettare prestiti e chiede una cifra superiore ai 10 milioni.

In queste ore le indiscrezioni hanno parlato di una pista Monza. Complicata, per le stesse motivazioni legate al club inglese, con l’aggiunta dell’ingaggio (oltre 2 milioni) difficilmente sostenibile dai brianzoli. E non a caso in Francia riportano di un’offerta da 4 milioni al Rennes per Hamari Traore, terzino destro che era stato accostato pure alla Roma come possibile erede di Karsdorp. Una trattativa che sarebbe una beffa doppia. Simile il discorso per Matias Vina, per cui il Betis aveva chiesto informazioni già in estate. La pista è tornata a emergere, ma anche in questo caso le due società non si sono trovate. E gli spagnoli – come raccontato da Calciomercato.it – ora stanno trattando Abner dell‘Athletico Paranaense, 22 anni. Facendo raffreddare l’ipotesi legata all’uruguaiano. Una situazione parecchio ingarbugliata sulle fasce, che al momento preclude nuovi arrivi in quei ruoli e pure al centro della difesa.

In ‘aiuto’ di Pinto e Mourinho può arrivare il Torino. I contatti sono continui, almeno da un mese, e al centro c’è Eldor Shomurodov. Juric lo ha chiesto a Vagnati, l’uzbeko ha già detto sì e non ha intenzione di valutare altre proposte. L’accordo tra la Roma e i piemontesi è un po’ più vicino, ma non ancora raggiunto. C’è bisogno del via libera del Toro all’obbligo di riscatto sui 10 milioni. Dopo la cessione (definitiva) dell’ex Genoa, Pinto potrà provare a muoversi per regalare a Mourinho un altro difensore. A centrocampo, invece, sempre aperta la pista in uscita per Bove, che non porterebbe comunque nuovi arrivi in quel reparto.