Roma, l’agente di Smalling è in sede: l’Inter osserva interessata

I nerazzurri pensano al difensore inglese in scadenza a giugno come possibile sostituto di Stefan de Vrij, il cui rinnovo è ancora incerto

Queste possono essere ore decisive per il futuro di Chris Smalling e, di conseguenza, per le strategie di mercato della Roma come di Inter e Juventus.

Nerazzurri e bianconeri pensano al centrale inglese in scadenza a giugno come possibile rinforzo a zero per la difesa della prossima stagione. Marotta è pronto all’assalto, a ripetere in sostanza l’affare Mikhitaryan qualora de Vrij decidesse di non prolungare il contratto che termina a fine stagione.

Il club dei Friedkin non vuole comunque perdere a zero l’ex Manchester United, uno dei pilastri della formazione di Mourinho. In attesa del rientro di Wijnaldum. A conferma di ciò le ultime dichiarazioni di Tiago Pinto e l’incontro che sta avvenendo adesso in sede con l’agente del 33enne londinese

Il summit a casa Roma è stato sbandierato dallo stesso rappresentante del numero 6 attraverso una storia Instagram.

Calciomercato Roma, incontro con agente Smalling: come Pinto prova a respingere Inter e Juve

Smalling è sì in scadenza a giugno, ma nell’accordo ha una clausola in suo favore che gli permetterebbe di far scattare il rinnovo automatico per un altro anno al raggiungimento del 50 per cento delle presenze.

Pinto vuole convincere l’agente e il ragazzo a legarsi di nuovo alla Roma. Sul tavolo una proposta di altri due anni a circa 3 milioni (adesso ne guadagna quasi 4), con l’eventualità di prolungare anche per un’altra sola tagione con opzione per la seconda