CM.IT | Roma, rientro Wijnaldum: le ultime sull’olandese

Le ultime sulle condizioni del centrocampista olandese: ecco quando Mourinho potrà riaverlo a disposizione

Georginio Wijnaldum è stato uno dei grandi acquisti estivi della Roma. I giallorossi avevano puntato tutto sul giocatore olandese per rafforzare il reparto di centrocampo, che aveva bisogno di esperienza e qualità ma l’ex Psg si è fermato subito per un brutto infortunio.

Per il 32enne di Rotterdam solo 12 minuti, lo scorso 14 agosto, contro la Salernitana, prima della rottura della tibia che lo sta tenendo fuori dal campo da agosto.

Wijnaldum, ha trascorso i primi mesi di riabilitazione in Olanda, ora sta rispettando la propria tabella di marcia, a dicembre ha lavorato in gruppo ma il programma prevede l’alternanza tra sedute individuali e in gruppo. La Roma si augura di riabbracciare il suo giocatore alla fine di gennaio almeno tra i convocati e all’inizio di febbraio magari per qualche minuto in campo. Nessun grosso rinvio o nuovo stop per l’olandese, ma di certo c’è che non è ancora pronto per accelerare e lavorare più stabilmente in gruppo. Ma per rivederlo in campo serve ancora un po’ di tempo.