Clamoroso, Pirlo nuovo CT della nazionale: la data è già fissata

Andrea Pirlo in corsa per una delle nazionali più importanti al mondo: tutti gli step prima della decisione finale

La febbre da calciomercato sembra aver ormai sconfinato anche sul terreno della nazionali. Sembrano ormai lontani i tempi dei lunghissimi corsi, i cicli di 6-7 anni almeno, che quasi andavano a prescindere dai risultati.

Ora anche le panchine delle varie selezioni sono a tutti gli effetti parte del calciomercato e ne condiziona lo svolgimento. Basti pensare alla questione Zinedine Zidane, in bilico fino alla fine per il ruolo di ct della Francia, prima dell’annuncio del rinnovo di Deschamps. E Zizou che resta quindi disponibili per un club, con più chance tra Bundesliga e Serie A (Juventus). Non solo, perché fino a pochi giorni fa era vacante la panchina del Portogallo per cui ci sono stati giorni convulsi sul fronte Mourinho. Poi la firma ufficiale annunciata ieri per Roberto Martinez, che appena finito il deludente Mondiale si era dimesso da ct del Belgio. Qualle dei Red Devils, insieme a quella del Brasile (da cui però arrivano smentite sul fronte Mourinho), resta la panchina principale ancora libera. I vertici della federazione stanno studiando vari profili, tra cui quello di Andrea Pirlo.

Pirlo nella shortlist dei candidati a ct del Belgio: la situazione

Che gli allenatori italiani siano considerati probabilmente i migliori al mondo è un dato di fatto, consolidato da decenni grazie a gente come Sacchi, Trapattoni, Ancelotti e ora anche Conte.

Non è un caso quindi che diverse nazionali abbiano pensato agli allenatori di casa nostra, dal Brasile su ‘Carletto’ che però è felice al Real, fino al Belgio su Andrea Pirlo. Come riporta ‘HLN’, portale belga, l’attuale mister del Karagumruk è tra quelli valutati per la panchina. In questi giorni la federazione ha istituito una sorta di task force, con caratteristiche ben precise da cercare: esperienza internazionale, gestore del gruppo, esperto tattico e vincente. Pirlo è agli albori della carriera, l’esperienza alla Juve non è finita benissimo ma la stima di cui gode resta intatta.

Le candidature alla panchina del Belgio avrebbero scadenza proprio oggi, termine entro cui inviare il proprio curriculum. Nel frattempo però la federazione ha fatto già dei colloqui, sicuramente anche con Thierry Henry, che era il vice di Martinez ed è tra i più considerati, anche sotto consiglio di senatori come Alderweireld e Lukaku. Il nome di Pirlo sarebbe nella shortlist di candidati, i vertici federali del Belgio vorrebbero chiudere la questione entro questo mese. Ma non vogliono neanche avere fretta, per cui l’obiettivo è scegliere con cura. Venerdì 13 la task force si riunirà per vagliare i vari nomi, ci sarà una ulteriore scrematura a cui seguiranno dei colloqui personali con i candidati finali.