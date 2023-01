“Zidane in Serie A”: la soffiata che fa saltare il banco

Il futuro di Zinedine Zidane potrebbe ancora regalare colpi di scena: dopo la telenovela Francia, nuovo scenario a sorpresa.

Il caso Zidane è esploso in tutta la sua virulenza in Francia. D’Oltralpe, infatti, le parole del Presidente della Federcalcio Francese non sono di certo passate inosservate.

“Se mi avesse chiamato Zidane, non gli avrei risposto“. Così Le Graet ha risposto alle domande dei giornalisti che gli hanno chiesto lumi in merito alle voci riguardanti un possibile approdo di Zizou sulla panchina del “Galletti”. Esternazioni che stanno letteralmente spaccando l’opinione pubblica transalpina, e che hanno spinto anche Amelie Oudea-Castera, ministra dello Sport del governo francese, ad aspettarsi soluzioni immediate. Fino a poche settimane fa un approdo di Zidane sulla panchina del Bleus sembrava effettivamente configurarsi come l’opzione più calda, prima che si materializzasse il definitivo ribaltone.

Futuro Zidane, opzione Serie A: “Perché no…”

Dopo che è stato ufficializzato il rinnovo del contratto di Deschamps fino al 2026, la telenovela riguardante il futuro di Zidane si è però arricchita di una nuova puntata. Accostato anche ad altre big del calcio mondiale, in realtà l’ex allenatore del Real Madrid non ha ancora sciolto le riserve. Molto presumibilmente si prenderà ancora del tempo prima di cogliere al balzo un’altra occasione.

Come fosse il fantasma di Macbeth, il profilo di Zizou ritorna puntualmente ad aleggiare in orbita Juve ogni anno. Solo un vero e proprio harakiri potrebbe in realtà porre le premesse per un clamoroso ribaltone sulla panchina bianconera, con Allegri che è riuscito a risollevare le sorti di una squadra che sembrava la copia sbiadita di sé stessa. Il tecnico livornese, poi, è blindato da un contratto per altre due stagioni e mezzo, a circa 9 milioni di euro a stagione bonus compresi. Tuttavia, le conclusioni alle quali è giunto il giornalista Frederic Hermel, intervenuto ad “After Foot” su RMC, possono cambiare le carte in tavola sul fronte Zidane, almeno in ottica futura.

Così si è infatti espresso Hermel su Zidane: “Posso assicurarvi che Zizou è sul mercato ed ha molta voglia di allenare. Mi ha sempre detto che allenare in Inghilterra non gli interessa. Al contrario, per quanto riguarda un futuro in Italia o in Germania…perché no.”