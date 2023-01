Intreccio con il Brasile: nuova panchina in diretta per Mourinho

Non si placano le voci su un futuro dello Special One lontano da Roma in seguito agli ultimi movimenti internazionali

Dopo aver scontato la seconda e ultima giornata di squalifica, José Mourinho dal prossimo match in campionato in programma domenica sera contro la Fiorentina tornerà regolarmente a disposizione. In sua assenza, nel frattempo, la sua squadra ha collezionato 4 punti nelle due gare disputate contro Bologna e Milan.

Parallelamente, questa mattina il Portogallo ha annunciato ufficialmente Roberto Martinez come nuovo commissario tecnico, chiudendo una volta per tutte al nome di José Mourinho. Lo ‘Special One’ di recente è stato accostato a diverse selezioni, tra cui anche quella del Brasile. Di questa ipotesi si è discusso in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play con il giornalista Pato Moure.

Queste le ultime dal Brasile: “Le notizie che arrivano giungono dall’Europa, qua in Brasile questa notizia ancora non circola. Il presidente della federazione deciderà chi sarà il prossimo ct, si è parlato molto di Ancelotti, Guardiola e Abel Ferreira del Palmeiras, ma di Mourinho si è parlato molto poco. Il Brasile attraverso il suo presidente sembra disposto a prendere un allenatore fuori dal paese, non un brasiliano”.

Calciomercato Roma, si riapre la pista Real Madrid per Mourinho

Qualora le voci su Ancelotti come nuovo ct del Brasile dovessero essere confermate, allora per Mourinho potrebbe riaprirsi l’ipotesi Real Madrid già paventata nelle ultime settimane.

A riprova di ciò, Pato Moure ha spiegato perché il portoghese non verrebbe così apprezzato come nuovo tecnico verdeoro: “Il calcio che propone Mourinho alla Roma di oggi non mi piace, mi fa soffrire troppo, è una squadra disorganizzata e senza un gioco. Mi piacerebbe vedere molto Ancelotti, perché lo ritengo superiore a Mourinho a livello di gioco”.

Scartata anche l’ipotesi Zidane, altro nome di altissimo livello che era circolato nelle ultime settimane per la panchina del Brasile: “No ha già dichiarato di non aver interesse ad allenare una nazionale come il Brasile, voleva la Francia ma ora che è stato confermato Deschamps dovrà aspettare ancora. Il nome di Zidane è durato poco”.