Ansia Maignan e problema infortuni: la rivelazione di Pioli prima di Salernitana-Milan

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match contro i campani. Ecco le sue parole in merito al portiere e alla questione infortuni

Dopo una lunga pausa di quasi due mesi torna la Serie A. Anche per il Milan oggi è vigilia di campionato: i rossoneri di Stefano Pioli, alle prese con i soliti problemi legati agli infortuni, giocheranno domani sul campo della Salernitana, per la sedicesima giornata.

Il tecnico in conferenza stampa, ha provato a far chiarezza sulle condizioni legate a Mike Maignan, che non è ancora guarito dal problema al polpaccio: “Non abbiamo un’idea precisa su quando rientrerà Mike Maignan. Non conosco le tempistiche del suo rientro. Sicuramente non a breve. La cicatrice non è consolidata e non possiamo forzare. Domani giocherà Tatarusanu sul quale ho tanta fiducia. E’ un giocatore esperto“.

Guai non solo in porta – “Abbiamo avuto qualche problema, questo tasto dobbiamo migliorarlo, la prossima settimana recupereremo qualche giocatore”.

Problema attacco – “Rebic e Origi non sono infortuni lunghi ma la dirigenza si farà trovare pronta qualora dovesse presentarsi l’opportunità giusta. Ho trovato bene Giroud e Theo Hernandez, sia mentalmente che fisicamente, e sono disponibili. Ho fatto loro i complimenti, sono soddisfatti del loro ritorno a Milanello”.”.

Troppi infortuni – “Sono io il responsabile essendo a capo della situazione a Milanello. Stiamo lavorando per diminuire il numero degli infortunati che non ci può fare piacere”.

Adli – “Ha alzato il suo livello perché ha potuto giocare. Ha fatto delle buone cose, altre un po’ meno. Faccio grande affidamento su di lui anche se c’è tanta competizione nel suo ruolo”.