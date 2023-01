TV PLAY | L'ammissione dell'agente: "Contatti con Cragno"

L’ammissione dell’agente del portiere su TV PLAY, a Calciomercato.it: “Ci sono stati dei contatti per Cragno”. Tutti i dettagli

Il 2023 del Milan campione d’Italia inizia con l’acquisto di un nuovo portiere. Il club rossonero, come raccontato da Calciomercato.it, ha chiuso il colpo Devis Vásquez, colombiano classe 1998 che arriva a titolo definitivo dai paraguaiani del Club Guaraní.

Questa mattina le visite mediche dell’estremo difensore, ma come raccolto dalla nostra redazione il Milan, in ansia per le condizioni di Maignan, potrebbe pensare ad un altro colpo per la porta. Graziano Battistini, ex portiere e ora procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, su TV PLAY, per parlare del suo assistito Alessio Cragno: “Abbiamo fatto qualche chiacchierata con Massara, quindi è un giocatore che loro stavano probabilmente valutando. Poi dopo hanno fatto altre scelte, chiaramente legittime, quindi di conseguenza dobbiamo guardare a cosa succede da altre parti. In questo momento Cragno è un po’ bloccato dall’obbligo di riscatto che rende un po’ difficoltosa un’uscita da Monza. Lui sicuramente non mollerà mai”. L’estremo difensore è relegato al ruolo di riserva di Di Gregorio nel Monza di Palladino: “Alessio nonostante stia vivendo una situazione totalmente imprevista, visto che aveva sposato il progetto Monza con altre prospettive, non molla di una virgola e lavora per prendersi il suo posto”.

Calciomercato Milan, l’agente di Cragno allo scoperto

L’arrivo di Vasquez rischia in ogni caso di chiudere definitivamente le porte del Milan ad Alessio Cragno.

Così il procuratore sulla scelta dei rossoneri: “Non conoscendo il giocatore non posso dare giudizi. Se lo hanno preso evidentemente gli hanno dato una valutazione importante, perché giocare nel Milan è una cosa seria e importante. Credo lo seguissero da tempo, non credo lo abbiano seguito a video giusto tanto per prendere qualcuno, perché di nomi alternativi ce n’erano eccome anche in Italia. Mi incuriosisce sotto diversi aspetti”.

“Mi dispiace solo un po’ non ci siano portieri italiani per Inter, Juventus e Milan – chiosa Battistini – perché credo che portieri italiani forti credo ce ne siano”.